Раніше жінка важила понад 160 кілограмів та перепробувала безліч традиційних способів схуднення. Втім, не отримавши результатів, вона вирішила зробити операцію. Тепер її приклад надихає тисячі людей зі всього світу.

Любити себе та приймати своє тіло – це запорука психічного здоров'я та нормальних стосунків з близькими. Якщо протягом багатьох років вас не влаштовує свій зовнішній вигляд – це може призвести до негативних наслідків. Саме це сталося з героїнею сьогоднішнього матеріалу.

Мати-одиначка Саманта Роулі дізналася, що її тодішній хлопець приховував їхні стосунки від батьків, повідомляє Bored Panda. Причиною такої поведінка була вага дівчини. На той момент дівчина важила понад 160 кілограмів та почувалася нещасною.

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Після розставання зі своїм партнером, Саманта переглянула своє життя. Жінка згадала всі свої невдалі стосунки та зрозуміла, що, перш ніж, в її життя ввійде новий партнер, вона повинна полюбити себе сама.

Фантастичне схуднення / Фото Instagram

Про життя Саманти

Зараз Саманті 30 років. Жінка живе в Каліфорнії та самостійно виховує 11-річну доньку.

Окрім роботи в галузі нерухомості, Саманта веде авторське шоу в Instagram. Ідея про власний проєкт прийшла до дівчини ще в підлітковому віці, адже вона завжди мріяла надихати людей та ділитися з ними своїм досвідом.

Донька Саманти / Фото Instagram

До схуднення Саманта не зовсім розуміла, що може дати аудиторії, але її зміни розставили все на свої місця. Знайшовши однодумців у спільноті про схуднення Саманта виявила чому їй варто продовжувати ділитися власними трансформаціями.

Я люблю розмовляти з людьми про хірургічні втручання, пластику після операції та просто допомагати їм худнути.

До та після / Фото Instagram

До та після / Фото Instagram

Розповідаючи, що надихнуло її на зміни, Саманта робить акцент на тому, що нарешті поставила на перше місце себе та вирішила відмовитися від того, щоб задовольняти потреби інших та відповідати їх очікуванням:

Я відчула, що взяла від колишнього життя все і тепер готова почати все спочатку.

Операції та результат

Саманта витратила близько $20 тис. на різноманітні операції. За короткий проміжок часу вона пройшла витягування живота, підтяжку рук, стегон та грудей, а також їх збільшення.

До та після пластичної операції /Фото Instagram

Найболючішою операцією дівчина вважає підтягнення стегна. В порівнянні із цим – все пройшло достатньо легко. Але навіть найсильніший біль, за словами Саманти, вартий того, щоб отримати тіло своєї мрії.

Наслідки пластичної операції /Фото Instagram

У вересні 2018 року Саманті зробили операцію зі зменшення шлунку. І саме це повністю змінило її життя.

Незабаром жінка стала легшою на 90 кілограмів.

Я сиджу на дієті з 12 років. Я спробував майже все: від таблеток для схуднення до трекерів ваги. Я могла втратити кілька кіло, але вони завжди поверталися.

Саманта також зазначає, що завжди почувалася здоровою: як і до операцій, так і в період проходження процедур й відновлення.

До та після / Фото Instagram

До та після / Фото Instagram

До та після / Фото Instagram

Найважча частина схуднення

Жінка вважає, що найважче у схудненні – побороти ментальні проблеми.

Навіть зараз, дивлячися на нове тіло, Саманта не зажди вірить, що це вона.

Бувають дні, коли я все ще відчуваю всі свої 160 кг та не пишаюся собою. Але бувають дні, коли я така впевнена у собі, що хочу поділитися результатами зі всім світом!

До та після / Фото Instagram

До та після / Фото Instagram До та після / Фото Instagram До та після / Фото Instagram

Зараз Саманта важить близько 72 кілограми та почувається дивовижно!

Результати стрімкого схуднення / Фото Instagram

Результати стрімкого схуднення / Фото Instagram