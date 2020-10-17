Про користь кефіру нам розповідають ще з дитинства, цей продукт справді є корисним, адже в ньому багато пробіотиків та інших корисних елементів.

До складу кефіру входить близько 50 різних видів молочнокислих бактерій, оцтовокислих бактерій та дріжджі, розповіла мікробіологиня Олена Лівінська.

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Можна вживати людям із лактазною недостатністю

Як і інші кисломолочні продукти, кефір має значно меншу кількість лактози, ніж молоко. Тому він гарно переноситься людьми, які мають лактозну недостатність.

Має протимікробну дію

Органічні кислоти, та бактеріоцини мають протимікробну активність стосовно широкого спектра патогенів – сальмонел, стафілококів, протеїв, лістерій і кандід.

Навіть розведений кефір пригнічує популяцію пліснявих грибів – аспергіл, а тому кефір можна використовувати як природний консервант.

Органічні кислоти кефіру також переводять афлатоксин у менш токсичну форму.

Дослідження на тваринах довели, що споживання кефіру збільшує популяцію молочнокислих бактерій у кишковій мікробіоті і зменшує кількість ентеробактерій та клостридій.

А ще кефір має непогані загоювальні та протимікробні властивості стосовно шкіри.



Кефір допоможе роботі кишківника / Фото Pixabay

При регулярному вживанні покращує роботу організму

Якщо впродовж півтора місяця щодня випивати склянку кефіру, це знизить запальні маркери у крові, підвищення яких відбувається при багатьох хронічних хворобах.

Регулярне споживання кефіру гарно впливає на рівень цукру в крові й може бути корисним як додаткова терапія у запобіганню діабету (у дослідженнях позитивні ефекти спостерігаються при вживанні 600 мл продукту протягом 8 тижнів).

Кефір допомагає нашому кишківнику активніше "позбавлятися від вчорашньої вечері". Учасники досліду, які вживали по 500 мл щодня впродовж місяця, відмітили істотне покращення симптомів закрепу.

Допомагає попередити карієс

Споживання кефіру може бути одним із профілактичних засобів проти розвитку карієсу.

Регулярне вживання навіть невеликих кількостей кефіру (по 100 мл щодня впродовж двох тижнів) показало ефект у пригніченні розвитку стрептококів в каріозних ураженнях зубів.



Кефір – простий спосіб профілактики запальних процесів в організмі / Фото Pixabay

Може знижувати ризики виникнення колоректального раку

Є наукові дані, що споживання кефіру знижує ріст пухлин, підвищує рівень імуноглобулінів А також допомагає відновленню слизової кишківника після експериментального опромінення (дослідження проводити на моделях тварин).

А ось властивості фіру при схудненні – помилкове твердження. Тому, не варто надто захоплюватися і влаштовувати собі розвантажувальні дні на кефірі!

І кефір, і шлунковий сік мають низьке значення рН.

Не отримуючи іншої їжі, наш голодний шлунок ще більше продукує сік і перетравлює свою власну слизову оболонку.