Часто у жінок зустрічається деформація стегон типу “галіфе”. Вона характеризується відкладенням жиру на внутрішній боковій поверхні колінного суглоба, стегнах, ділянці живота. Найпростіший спосіб усунути цю неприємність – ліпосакція. Зібрали за та проти хірургічної корекції тіла.

Ліпосакція – косметологічна або баріатрична операція для зміни хірургічним шляхом характеру відкладення жиру на певній ділянці (або декількох ділянках) тіла, наприклад, на животі, стегнах, сідницях.

Зазвичай такий метод схуднення застосовується при незначних формах ожиріння, пов'язаних з порушенням контурів фігури, повідомляє Medportal.

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Суть операції полягає в хірургічній корекції тіла шляхом видалення жирових відкладень. За допомогою вакуумного відсмоктування через невеликі розрізи шкіри усувають локальні відкладення жиру.

Як проходить процедура ліпосакції / Фото Pexels

Види ліпосакції

Вакуумна ліпосакція

Це найстаріший метод втручання. Хірург працює вручну, тому практично вся процедура залежить від його кваліфікації. Через невеликі розрізи під шкіру вводяться спеціальні інструменти. Завдяки цьому підшкірний жир розріджується та виводиться за допомогою вакууму.

Метод травматичний та болісний. Ще декілька місяців після операції пацієнт повинен носити спеціальну білизну та бандажі для відновлення організму.

Ультразвукова ліпосакція

Під час цієї операції жир руйнується за допомогою ультразвуку. Метод дозволяє видалити досить великий обсяг жиру, зате викликає термічне ураження тканин. Після нього загоєння також йде досить повільно, а спеціальну білизну доводиться носити до місяця.

Софт-ліпмодел

Нове покоління ліпосакції. Жир руйнується за допомогою високочастотного струму і видаляється через крихітні проколи.

Бандажі рекомендується носити протягом двох тижнів після операції. Цей метод не вимагає перебування в стаціонарі: на роботу можна виходити через 2-3 дні після операції.

Коли заборонено робити ліпосакцію / Фото Pixabay

Протипоказання

Слід пам'ятати, що за одну операцію не можна видаляти понад 2 літри жирової тканини. Якщо ж видалити більше, відбудеться “гіпофізарна відповідь”: організм, який не зможе “дорахуватися” свого звичного обсягу, візьметься швиденько виправляти дисбаланс.

Хірурги не рекомендують робити ліпосакцію при вираженій зайвій вазі. Якщо ви худнули й хочете підсумувати старання хірургічним моделюванням фігури, протримайтеся в одній вазі хоча б півроку, і тільки тоді зголошуйтеся на операцію.

Чого не може медицина

Хірург може лише виправити деякі помилки природи – зменшити зайвий обсяг стегон, змінити форму грудей, усунути відвислий живіт. До речі, необхідно пам'ятати, що ліпосакція не допоможе усунути целюліт або розтяжки. Хірург зменшить обсяг стегна, але надати йому бажану пружність і гладкість він не в змозі.