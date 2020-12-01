У прагненні відмовитися від рафінованого цукру, ми намагаємося знайти більш здорові альтернативи, і мед, мабуть, найпопулярніший варіант здорового замінника. Але чи справді це так? Розберімося!

Існує безліч суперечок навколо користі та шкоди меду: одні вважають його абсолютним злом, інші виокремлюють його, як найкорисніші солодощі. Втім, обидві думки помилкові, повідомляє Bazaar. Читайте чому – в нашому матеріалі.

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Скільки цукру містить мед

Багато. Швидкі вуглеводи складають 80-85% від загальної маси продукту, а цукор в меді практично ідентичний до звичного білого. Тож говорити про користь меду та заперечувати його вплив на організм немає сенсу.

Як і звичайний білий цукор, мед викликає різкий стрибок рівня цукру в крові, що посилює відчуття голоду, а в довгостроковій перспективі веде до набору ваги та розвитку хронічних захворювань. Але всі ці неприємні наслідки загрожують тільки тим, хто вживає мед в надмірних кількостях. Якщо ж вживати мед в розумних дозах, він не завдасть шкоди організму ще й бонусом покращить настрій, завдяки викиду серотоніну в кров.

Чому корисно їсти мед / Фото Unsplash

Мед чи цукор: що корисніше

З калоріями та високим вмістом вуглеводів все зрозуміло, але якщо ви не уявляєте своє життя без солодощів – мед все ж адекватна альтернатива цукру.

Білий цукор абсолютно непотрібний нашому організму: він не містить ні вітамінів, ні мінералів, ні білків – лише швидкі вуглеводи. Мед, при такому ж вмісті вуглеводів, багатий іншими корисними речовинами.

Натуральний мед – джерело антиоксидантів. До складу продукту входять фенольні кислоти та флавоноїди, які забезпечують захист клітин від пошкодження вільними радикалами, покращують стан шкіри та перешкоджають процесам старіння. Активні речовини в складі натурального меду здатні покращувати стан серця та знижувати рівень "шкідливого холестерину". Ба більше – мед володіє потужним антибактеріальним ефектом, завдяки чому зміцнює імунітет і забезпечує профілактику запальних процесів.

Звісно, всі ці характеристики стосуються виключно натурального продукту з 100% органічним складом.

В 100 г меду знаходиться: