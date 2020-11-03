Подружжя блогерів вирішило провести 30-денний челендж, відмовившись від алкоголю, цукру та соціальних мереж. Про всі зміни та враження пара ділилася зі своїми підписниками.

YouTube-блогери Крейг і Чайна Бензин запустили відеоексперимент, в рамках якого пара відмовилася від цукру, алкогольних напоїв та соціальних мереж. За умовами челенджу, новий спосіб життя мав тривати 30 днів, втім перші зміни проявилися вже за декілька тижнів, повідомляє Medialeaks.

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Чому саме ці продукти

На думку вчених, залежність від цукру та алкоголю мають схожу природу. Цей факт вирішило перевірити подружжя Бензин. Але тільки їжею експеримент не обмежився.

Оскільки найпопулярнішою залежністю нашого часу вважається залежність від ґаджетів та віртуального життя, подружжя заблокувало свої акаунти в соцмережах. Правда, вони відразу пояснили: це не просто челендж, який створює дискомфорт, а поштовх до вироблення нових корисних звичок.

Мета тут не в якомусь експерименті з тортурами. Це необхідно, щоб розвинути звички, які можуть тривати вічно. Ми не збираємося якось спеціально ускладнювати собі життя, – ділиться враженнями Крейг.

Чоловік також пояснив, що вони не планують відкидати усі форми цукру. В ході експерименту пара відмовилася виключно від промислового цукру, який знаходиться в солодощах, цукерках, йогуртах, напоях. Натомість – блогери включили у свій раціон більше фруктів та овочів.

Що трапиться, якщо тиждень не їсти цукру / Фото Pexels

Також подружжя вирішило, що вони продовжать дотримуватися корисних звичок навіть після закінчення експерименту. Чайна погодилася зі словами чоловіка, але уточнила, що у неї дуже слабка сила волі. До того ж пару чекала річниця їх подружнього життя: щоб не порушувати умов експерименту блогери одразу встановили “вихідний день”, який вони зможуть відсвяткувати пляшкою шампанського.

Як проходив експеримент

Місяць без алкоголю та цукру – Відео з каналу WheezyWaiter

У перші чотири дні челенджу подружжя відчувало сильний голод. Попри ситні обіди та різноманіття продуктів, Чайна мріяла про цукерки M&Ms, а Крейг жалівся, що не може наїстися бананами:

Я їв тост з арахісовим маслом і бананом, але не міг насититися. Мені здавалося, що я можу всю ніч їсти ці банани. Хоча мій живіт був уже повний.

Цукрова ломка відступила аж наприкінці першого тижня експерименту, тоді подружжя відчуло позитивні зміни. У відео блогери відзначили, що почувають себе значно краще, аніж до початку челенджу.

Відмова від алкоголю та цукру показала, що ці продукти крадуть хороше самопочуття та заважають почуватися здоровими.

Протягом другого тижня челенджу у Чайни з'явилося більше енергії для тренувань, а Крейг почав скидати зайві кілограми. Також в пари покращився сон та полегшилося прокидання.

Відмова від соцмереж виявилася значно легшою, аніж життя без цукру. Для новин подружжя використовувало сайти, телебачення та друковані видання. Онлайн спілкування замінили зустрічі з друзями, а замість відслідковування невпинного потоку негативних коментарів, пара виділяла час на читання книжок.

Замість промотування соцмереж пара читала книжки / Фото Pexels

“Вихідний” блогерів припав на 30-ий день експерименту. Пара з радістю відкоркувала довгоочікуване шампанське, втім швидко зрозуміла, що алкоголь змушує їх почуватися гірше.

Я стала неспокійною і втомленою. Мені це не сподобалося, – прокоментувала Чайна.

Результати

Крейг розповів, що після завершення челенджу вирішив зберегти нові звички, дотримуючись заборони на випивку. Також чоловік скоротив час на перегляд соцмереж та онлайн-комунікацію у Твіттері. Особливий ефект на нього справила відмова від цукру – за місяць Крейг втратив 3 кілограми.

Чайна все ж повернулася до невеликої кількості цукру та випивки. Правда, кожен прийом алкоголю тепер не супроводжується захватом, який виникав до експерименту. Також жінка скачала соцмережі, щоб перевірити, що відбулося в стрічці за тривалий час відсутності подружжя. Але після перегляду останніх новин та коментарів Чайна знову видалила додатки.