Лампа з гімалайської солі – це не лише декоративний світильник, а справжній велнес-девайс, який ефективно долає стрес, розслаблює та покращує сон. Як це працює – далі в матеріалі.

Лампи з гімалайської солі випромінюють негативні іони. В природі високі концентрації цих молекул зустрічаються поблизу водоспадів, а також наповнюють повітря після зливи. Вважається, що негативні іони стимулюють вироблення серотоніну – гормону гарного настрою, який сприяє фізичній бадьорості та поліпшенню розумової концентрації, повідомляє Howtogreen.

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5 причин поставити в спальні соляну лампу

Для покращення якості повітря

Ця властивість особливо актуальна для людей, які страждають на алергії та особливо чутливі до пилу. Але важливо пам'ятати, що лампа чистить повітря від токсинів, бактерій і алергенів тільки тоді, коли вона включена і нагріта.

Сольова лампа в інтер'єрі / Фото Unsplash

Для зниження рівня стресу

М'яке оранжеве свічення соляного кристала здатне заспокоювати психіку людини – до такого висновку прийшли фахівці, які практикують кольоротерапію. А закріплюють антистресовий ефект негативні іони, які виробляються лампою. Їх здатність боротися з тривожним станом і сезонною нудьгою підтверджена наукою.

Для оздоровлення органів дихання

Ефективність солі в запобіганні респіраторних захворювань і полегшення симптомів астми була виявлена ​​ще в далекому 1843 році. Пізніше ефективність галотерапії – системи оздоровлення шляхом вдихання повітря, насиченого соляними мікрочастинками, – була підтверджена низкою сучасних досліджень.

Для покращення сну

Негативні іони, вироблені соляною лампою вміють боротися з втомою. Для цього необхідно просто тримати світильник ввімкнутим протягом вечора, поки ви готуєтеся до сну.

Для нейтралізації електромагнітного випромінювання

Мова йде про радіацію, яку випромінюють електронні прилади, що знаходяться в наших спальнях. Вважається, що при постійному контакті з ними відбувається надмірний викид гормону стресу. Це знижує імунітет і провокує розвиток синдрому хронічної втоми.

Соляні лампи здатні протистояти цій радіації та частково її нейтралізувати.