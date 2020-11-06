У житті достатньо приводів понервувати: коронавірус, важка робота, особисте життя та економічна криза. У цих ситуаціях хочеться знайти підтримку, щоб знизити рівень стресу. І, на жаль, багато хто рятується алкоголем. Втім, наука не радить знімати стрес таким чином. Розповідаємо чому.

В процесі еволюції наш мозок сформувався так, що ми не можемо ігнорувати стресові ситуації, повідомляє Cuprum. Наші предки мали швидко реагувати на погодні умови, ворожі племена, хижих звірів та зовнішнє середовище. Щоб прийняти правильне рішення і вижити, організм переходив в екстрений режим та активував необхідні гормони та органи. Серце швидше викачувало кров, яка пришвидшувала перенесення кисню та глюкози, а нирки виробляли менше сечі. Так, акумулюючи всю енергію, наші предки готувалися для бігу або боротьби й відключали всі неважливі функції.

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Попри те, що нам більше не треба рятуватися від хижаків, наш мозок послуговується тими ж механізмами адаптації. Тільки тепер наше тіло реагує на інші подразники, наприклад, співбесіду, важливу зустріч або тест на підвищення кваліфікації.

Зазвичай, мозок заспокоюється, коли джерело стресу зникає, але деякі фактори можуть подовжувати цей процес. І тоді, щоб “виключитися” зі стресового стану необхідно застосувати допоміжні засоби.

Алкоголь загострює стрес / Фото Pexels

Алкоголь не допоможе

Вино розслабляє, але ненадовго. Після ще одного бокалу ви перестаєте контролювати свої дії, а це привносить в життя ще більше стресу. Якщо ви намагаєтеся зняти напругу від перенавантаження на роботі – це теж погана ідея. Вихідні, витрачені на похмілля, точно не підвищать продуктивність.

Така ж ситуація з витратами. Після другого пива складніше контролювати дозу, тому за вечір ви можете спустити на випивку більше грошей, аніж планували. Відповідно, загострюються фінансові проблеми та фоновий стрес, пов'язаний з грошима.

Безпечної дози алкоголю не існує / Фото Pexels

Плануючи вечір п'ятниці, памятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Але ви можете контролювати випите, дотримуючися доз, які печінка може знешкодити відносно швидко. Це 350 мл 5% пива, 40 мл горілки, віскі, коньяку чи іншого міцного напою, 150 мл вина.

Альтернативи алкоголю

Є кілька способів не впасти в стан безперервного стресу. Деякі з них можуть видатися наївними, але все ж варто спробувати.

Зрозумійте причину стресу

Якщо ви знайдете причину стресу, то впоратися з ним буде простіше.

Спробуйте спорт

Не обов'язково купувати дорогий абонемент в спортзал – прогулянка, їзда на велосипеді або танці допоможуть розслабитися. Головне – ставте реалістичні цілі та не критикуйте себе, якщо пропустили тренування.

Як розслаблятися без алкоголю / Фото Pexels

Техніка “усвідомленості”

Коли ви постійно тривожитеся за майбутнє, легко ігнорувати все хороше, що відбувається навколо. Жити усвідомлено означає звертати увагу на всі деталі, які вас оточують та аналізувати почуття та емоції пов'язані з цими явищами.

Перестаньте жити на “автопілоті” та відкиньте шкідливу звичку затягувати себе в переживання. Натомість – присвятіть вечір аналізу проблем. Усвідомлений та тверезий підхід ефективніший, аніж гучні застілля або кухонні сповіді після надмірної дози алкоголю.

Поговоріть з хорошою людиною

Проводьте час з тими, хто дивиться на ваші проблеми з іншої сторони та може запропонувати неочікувані рішення. Позитивні люди дадуть вам відчуття приналежності до певної соціальної групи, можливість поділитися своїми успіхами та підвищать самооцінку.

Складіть розклад майбутнього тижня

Якщо наприкінці тижня ви зможете організувати наступний – це звільнить місце в вашій голові. Ви позбавитеся від нав'язливих думок, тривоги за “важливі справи” та відчуття, що все термінове проходить повз вас.