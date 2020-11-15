Всі ми знаємо, що немає кращого засобу від застуди, аніж наваристий бульйон. Але що ж провокує цілющий ефект: наша віра в традиції чи все ж інгредієнти та технологія приготування страви?

Чашка гарячого курячого бульйону – це перше, що приходить на думку, якщо ми згадуємо про симптоми застуди та грипу. Втім, у наш час здається, що бульйон – лише апетитне плацебо, яке ми звикли вживати при поганому самопочутті, повідомляє Корисно 24. Але насправді все дещо складніше.

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Профілактика

Ще у 1998 році медики довели, що курячий бульйон дійсно ефективний для профілактики. Він покращує функцію війок – спеціальних утворень в носі людини, які перешкоджають попаданню сторонніх тіл в дихальні шляхи. Окрім цього до страви входить не тільки відвар з кісток, але й овочі та спеції, які необхідні організму для підтримання імунної системи. Відповідно, обідаючи курячим бульйоном в холодну пору року, ви допомагаєте організму чинити опір вірусам.

Бульйон при застуді / Фото Unsplash

Лікування

Якщо ви вже захворіли й говорити про профілактику пізно – не розчаровуйтеся. Бульйон чудово підходить і для пришвидшення одужання. З однієї порції страви ви можете засвоїти необхідні калорії, які під час застуди важко сприймати з твердої їжі.

І це не все. Бульйон багатий глюкозаміном – ця речовина, необхідна для травлення та оновлення слизової оболонки травного тракту. Інші корисні компоненти бульйону – це карнозин, який знімає закладеність носа та набряк горла. Хондроитин, який теж присутній в чащі першої страви, легко засвоюється хворим організмом і допомагає йому оновлювати суглобові тканини.

Користь бульйону / Фото Unsplash

Виходить, що бульйон й справді допомагає при застуді. Але варто пам'ятати, що він не є ліками, які ефективно долають вірусну або бактеріальну інфекцію. І тому не варто забувати про консультації з лікарем та застосування безпечних препаратів для усунення хвороби.