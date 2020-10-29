Українська тренерка Аніта Луценко продовжує ділитися корисними порадами щодо стрункої фігури. В одному зі своїх дописів спортсменка розповіла, чому багатьом жінкам не вдається скинути зайву вагу, попри серйозне захоплення тренуваннями.

У своєму Instagram Аніта Луценко закликала жінок не лише відвідувати спортзал, а, перш за все, змінювати своє харчування. На думку тренерки, намагання схуднути самими лише тренуваннями – це те ж саме, що "черпати океан ложкою".

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Спорт проти харчування

Тренерка детально розписала, як правильне харчування впливає на загальне самопочуття.

Що відбувається, якщо корегувати фігуру харчуванням:

пришвидшується процес схуднення;

тіло стає більш "якісним";

ми позбуваємося целюліту;

покращуємо стан волосся та шкіри;

забезпечуємо організм вітамінами та мінералами;

налагоджуємо гормональний фон;

покращуємо працездатність.

Тренування здебільшого потрібні для того, щоб закріпити ефект.

Що відбувається під час тренування:

за допомогою силових тренувань можемо надати тілу необхідної форми;

внаслідок кардіотренувань відточується витривалість;

розвивається гнучкість за допомогою розтяжок та амплітудних рухів;

з'являється можливість створити красиву поставу.

Лише за допомогою харчування можна скинути зайвий жирок та продемонструвати красивий рельєф тіла, який ви досягли в спортзалі.

Чому схуднення за допомогою тренувань – погана ідея

За годину інтенсивного тренування наш організм витрачає орієнтовно 300-400 ккал. А 100 г горішків, які ми з'їдаємо після тренування, містять усі 600 ккал. Виходить, спортзал дає нульовий ефект, якщо неправильно розподіляти кількість отриманих калорій протягом дня.

Дозвольте собі 50 г горішків та вбережіть своє тіло від 10 зайвих кілометрів. До того ж надмірні тренування лише розпалюють апетит, а відчуття виконаного обов'язку за інтенсивне навантаження може потягнути за собою бажання нагородити тіло та з'їсти щось смачненьке.

Отож, якщо у вас немає бажання або можливості тренуватися – змініть систему харчування! Ви обов'язково схуднете, щоправда, для ідеальних форм все ж доведеться попітніти на тренуваннях.