Чи можна схуднути лише завдяки тренуванням: пояснення Аніти Луценко
Українська тренерка Аніта Луценко продовжує ділитися корисними порадами щодо стрункої фігури. В одному зі своїх дописів спортсменка розповіла, чому багатьом жінкам не вдається скинути зайву вагу, попри серйозне захоплення тренуваннями.
У своєму Instagram Аніта Луценко закликала жінок не лише відвідувати спортзал, а, перш за все, змінювати своє харчування. На думку тренерки, намагання схуднути самими лише тренуваннями – це те ж саме, що "черпати океан ложкою".
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Спорт проти харчування
Тренерка детально розписала, як правильне харчування впливає на загальне самопочуття.
Що відбувається, якщо корегувати фігуру харчуванням:
- пришвидшується процес схуднення;
- тіло стає більш "якісним";
- ми позбуваємося целюліту;
- покращуємо стан волосся та шкіри;
- забезпечуємо організм вітамінами та мінералами;
- налагоджуємо гормональний фон;
- покращуємо працездатність.
Тренування здебільшого потрібні для того, щоб закріпити ефект.
Що відбувається під час тренування:
- за допомогою силових тренувань можемо надати тілу необхідної форми;
- внаслідок кардіотренувань відточується витривалість;
- розвивається гнучкість за допомогою розтяжок та амплітудних рухів;
- з'являється можливість створити красиву поставу.
Чому схуднення за допомогою тренувань – погана ідея
За годину інтенсивного тренування наш організм витрачає орієнтовно 300-400 ккал. А 100 г горішків, які ми з'їдаємо після тренування, містять усі 600 ккал. Виходить, спортзал дає нульовий ефект, якщо неправильно розподіляти кількість отриманих калорій протягом дня.
Дозвольте собі 50 г горішків та вбережіть своє тіло від 10 зайвих кілометрів. До того ж надмірні тренування лише розпалюють апетит, а відчуття виконаного обов'язку за інтенсивне навантаження може потягнути за собою бажання нагородити тіло та з'їсти щось смачненьке.
Отож, якщо у вас немає бажання або можливості тренуватися – змініть систему харчування! Ви обов'язково схуднете, щоправда, для ідеальних форм все ж доведеться попітніти на тренуваннях.