Тренування, сон на незручній поверхні, відсутність достатньої кількості вітамінів в раціоні – це все потенційні причини розвитку м'язового спазму. Розберімося що це та як усунути біль у вашій ситуації.

Під час будь-якої фізичної активності, чи то заняття фітнесом, чи при звичайній ходьбі, наші м'язи то скорочуються, то розслабляються. Спазм трапляється в той момент, коли фаза розслаблення не настає і м'язи залишаються скороченими, повідомляє Anyclass.

В моменти спазму циркуляція крові порушується, оскільки нервові волокна та кровоносні судини перетискаються. Звідси й ниючий та неприємний біль. Якщо ж спазм не проходить протягом довгого часу, то через порушений кровообіг починають страждати й внутрішні органи. Тож тривалий дискомфорт потребує вчасного та належного лікування.

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Чому виникає спазм м'язів / Фото Pexels

Причини спазму м'язів

Неправильний питний режим

Надмірне та недостатнє вживання рідини руйнує електролітний баланс організму. Тобто вода може просто вимити належну концентрацію натрію, калію і кальцію. Це змінює функціонування м'язів. І, звісно, змінює не в кращу сторону.

Щоб уникнути зневоднення пийте по 1-2 ковтки води (приблизно 100 мл) кожні 20 хвилин.

Дефіцит кальцію

Якщо при частих спазмах ви зауважуєте погіршення стану шкіри, волосся та зубів, ймовірно, причина в дефіциті кальцію. Також про відхилення може свідчити стрес та надмірна емоційність.

Щоб відновити запаси мікроелемента – зверніться до терапевта. здайте відповідні аналізи та пропийте кальцій разом із вітаміном D, який гарантує повноцінне засвоєння інших речовин.

Надмірна фізична активність та неправильні тренування

Можливо, ви надто інтенсивно тренуєтеся або ж не даєте тілу перепочити та відновитися. Звісно, такий спосіб життя негативно відіб'ється на стані м'язів.

Щоб уникнути перенавантаження – чергуйте дні силового і кардіо-тренінгу та замініть одне відвідування фітнес-клубу швидкими прогулянками або повільним бігом.

Незбалансований раціон

Харчування з відсутністю вуглеводів призводить до швидкого висушування організму та теж загрожує перенавантаженням м'язів.

Недоодержуючи енергію з вуглеводів, організм починає розщеплювати м'язи. Це провокує спазми, дискомфорт та біль в тілі.

Порушений емоційний фон

Психологи переконані, що наші тривоги впливають на наш фізичний стан. Стресові ситуації, виснаження, незадоволення та обурення часто заважають розслабитися. Як наслідок – страждає все тіло.

Що робити, щоб уникнути спазмів

Що робити якщо защемило м'яз / Фото Pexels