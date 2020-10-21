Здорове харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок можуть попереджувати більшість захворювань, а відтак продовжувати життя. Вчені визначили, на скільки і які саме звички продовжують життя.



Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я вивчили дані 100 тисяч осіб, щоб визначити, які звички подовжують життя людини.

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Найефективнішими для продовження тривалості життя виявилися:

Відмова від куріння.

Нормальний індекс маси тіла.

Обмежене вживання алкоголю.

Здорове харчування.

Фізична активність.



Фізична активність є важливою складовою здорового способу життя/Фото: Unsplash

Примітно, що спорту слід приділяти не менше 30 хвилин на день.

Наявність перерахованих звичок знижує ризик раку, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.

Жінки, які ведуть здоровий спосіб життя, мають високі шанси дожити до 84-річного віку не захворівши на діабет чи серцево-судинні захворювання. Жінки, які не дотримуються жодної з цих звичок, максимально проживають без захворювань до 73,7 років.



Курці ризикують померти передчасно/Фото:Unsplash

Чоловіки, які ведуть здоровий спосіб життя та не мають шкідливих звичок, можуть прожити без захворювань до 81,1 року, а ті, хто не дотримується цих звичок, – лише до 73 років.

Найменші шанси на здорову старість були у чоловіків і жінок з ожирінням або звичкою викурювати понад 15 сигарет в день.

Здоровий спосіб життя може подарувати чоловікам 7,5 років, а жінкам – 10 років життя без хронічних захворювань,

– резюмують вчені.

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