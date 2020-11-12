Що тільки не вигадала народна медицина, намагаючися вивести формулу ефективного лікування ГРВІ. Тут вам і часник, і сік алое, і гірчичники, і ванночки з морською сіллю. Список можна продовжувати безкінечно. Втім, сучасна медицина стверджує, що не всі методи лікування, які прийшли до нас від бабусь насправді працюють.

Ймовірно, серед вас є такі, хто досі послуговується народними методами лікування. Та в більшості випадків ці методи роблять тільки гірше. У Instagram-аккаунті сімейної лікарки Волківської Аліни зустрічається чимало порад для дієвого лікування ГРВІ. А в одному з постів жінка зібрала топ методів народного лікування та розповіла чому вони не працюють.

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Оксолінова мазь або вазелін

Цими речовинами радять мастити ніс, щоб не захворіти.

Виявляється, вони лиш покращують умови для проникнення вірусів до організму. Це відбувається через порушення руху війок та пересушування слизової оболонки носа. Тобто ви самі “відчиняєте двері” для вірусної інфекції.

Сік алое, цибулі, часник

Народна медицина безжальна. І закапування соків в ніс цьому підтвердження. Насправді сік цих продуктів ніяк не вилікує нежить. Але забезпечить вас опіком слизової оболонки носа.

Грудне молоко, як краплі в ніс для немовлят

Грудне молоко – це середовище для додаткового розмноження бактерій.

Ви можете лікувати нежить малюків за допомогою сольового розчину або, використовуючи, розумну кількість судинозвужувальних засобів.

Полоскати горло фурациліном, розчином йоду, перекисом водню

Не допоможе. Віруси живуть в клітині, тому при полосканні ви тільки порушите мікрофлору ротової порожнини.

Інгаляції над каструлею з картоплею

Такий метод боротьби з інфекцією може призвести до опіку дихальних шляхів, викликати набряк та спровокувати ще більше незручностей, аніж було до інгаляції.

Натирання грудної клітки мазями, горілкою

Ефірні олії та пари спирту можуть спровокувати ларингоспазм. Спирт стане додатковим фактором інтоксикації організму, а гірчичники та картопля викликають опіки. Тому подумайте про ризики перш ніж “прогрівати грудну” клітку.

Закутатися, щоб пропотіти та не виходити на вулицю

І ще не відкривати вікно, бо протяг! Насправді ж для хворого необхідне свіже повітря. Врегулюйте правильний клімат в кімнаті (температура 18-20°C; вологість 40-70%), а також одягніться в зручний одяг.

Якщо температура тіла нормалізувалася і на вулиці хороша погода – вирушайте на прогулянку.

Анальгін, димедрол, аспірин, но-шпа для зниження температури

Для того, щоб збити температуру допоможе парацетамол або ібупрофен.