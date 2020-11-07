Самолікування – поширена серед українців практика. Часто ми самостійно встановлюємо діагноз, приписуємо ліки та ігноруємо незнайомі симптоми, які варто було б обговорити з лікарем. Медики кажуть, що такий підхід в багатьох випадках лише загострює самопочуття. Тож розберімося, які заходи можна застосовувати в рамках самолікування, а що краще винести на обговорення з професіоналом.

За даними дослідження "Пацієнти України", 69% українців займаються самолікуванням через брак грошей на лікування у медзакладах. Ф армацевти вільно продають як вітаміни, так і антибіотики. А люди без розбору купують будь-які препарати, які, на їхню думку, допоможуть уникнути ГРВІ, коронавірусу чи грипу.

Читайте також: Опитування: чи купують українці антибіотики без рецепта лікарів

Ситуацію загострює інтернет, реклама, сусіди та родичі, які "краще знають", що допоможе при боротьбі з тими чи іншими симптомами. Втім, таке самолікування призводить до негативних наслідків. Зокрема:

мікрофлора організму втрачає чутливість до препарату;

хвороби переходять в хронічну форму;

виникає дефіцит медпрепаратів;

проявляється поліпрагмазія – явище, коли одночасне застосування великої кількості препаратів для лікування одного захворювання призводить до перенавантаження організму, особливо печінки.

З іншого боку, самолікування грає важливу роль в охороні здоров’я і завдяки підвищенню грамотності населення успішно інтегрується в системи охорони здоров’я в усьому світі. Відповідальне самолікування підвищує відповідальність людини за своє здоров’я, дає можливість збільшити доступність медичної допомоги населенню, що проживає у віддалених районах; зменшує навантаження на лікувальні заклади та бюджет системи охорони здоров’я, дозволяє в деяких випадках здійснювати самодопомогу й уникати серйозних ускладнень.

Перевіримо, що ви знаєте про самолікування та чи зможете допомогти собі та рідним в разі потреби.