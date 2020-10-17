Вчені з Австралії довели, що вживання більше хрестоподібних овочів (таких як броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста та капуста) може покращити здоров'я судин.

Дослідження ґрунтується на даних близько 700 жінок. Результати показали, що жінки, які щодня їдять понад 45 грамів хрестоцвітних овочів — приблизно склянку броколі або ½ склянки сирої капусти — мали здорові судини, зокрема у них на 46% рідше накопичується кальцій в аорті.

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Захворювання судин — це стан, що вражає артерії та вени й обмежує кровотік у всьому організмі. Нагромадження жирових відкладень кальцію на аорті є причиною захворювання судин, що є фактором серцевого нападу та інсульту.

Капустяні є корисними для здоров'я судин

Цікаво, що дослідження також показує, що накопичення кальцію на аорті не пов’язане із загальним споживанням овочів або споживанням інших видів хрестоподібних овочів. Тобто саме овочі родини хрестоцвітних є особливо важливими для здоров'я судин.



Капуста багата вітаміном К / Фото Pixabay

Одним з особливо важливих компонентів, які містяться в овочах хрестоцвітих, є вітамін К, що бере участь у пригніченні процесу кальцифікації, який відбувається в наших кровоносних судинах,

– зазначив автор дослідження.

Які овочі входять до родини капустяні

Овочеві рослини: капуста (червона; білокачанна; цвітна; кольрабі; пекінська; брюссельська), редька, редиска, хрін, гірчиця.

Кормові рослини: ріпак, суріпиця, бруква.

Олійні рослини: гірчиця, ріпак, рижій.

Лікарські рослини: грицики звичайні, гикавка сіра, талабан польовий.

Звісно, це не означає, що єдиними овочами, які ми повинні їсти, є броколі чи брюссельська капуста. Ми повинні їсти найрізноманітніші овочі щодня для загального міцного здоров'я.