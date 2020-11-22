Малорухливий спосіб життя сповільнює обмін речовин, порушує тиск, послаблює м'язи та кістки. І як сильно ми б не старалися ігнорувати цей факт – наші звички відбивається на організмі. Щоб нагадати вам про користь активності – підготували тест на визначення рівня фізичної підготовки.

Фізична активність – це не тільки спорт. Тож під це визначення потрапляє будь-який рух тіла, що вимагає затрат енергії: ігри, танці, ходьба, їзда на велосипеді, йога, похід в гори та відпочинок на природі.

Коли ми ведемо малорухливий спосіб життя – організм “вимикається”. Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, порушується тиск та послаблюються м'язи й кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров’я – від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів, повідомляє МОЗ України.

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Щоденна фізична активність забезпечує:

зменшення ризику небезпечних захворювань (патологія серця, інсульт, діабет та рак);

зменшення ризику травм;

покращення функціонального стану кісток та суглобів;

поліпшення самооцінки та якості життя;

хороший апетит та можливість споживання більшої кількості здорової їжі для компенсації енергетичних витрат.

Пройдіть тест та перевірте свій рівень фізичної підготовки. І пообіцяйте, що при поганому результаті переглянете свій режим дня.

Рекомендації щодо рухової активності:

мінімальна тривалість помірної та середньої за інтенсивністю фізичної активності повинна становити 30 хвилин на день або 150 хвилин на тиждень ;

; в разі виконання високоінтенсивних фізичних вправ їх тривалість повинна складати щонайменше 15 хвилин на день або 75 хвилин на тиждень ;

; тривалість сидіння або знаходження у горизонтальному положенні не повинна перевищувати 4,5 години на день (не враховуючи нічний сон);

(не враховуючи нічний сон); споживання їжі з високою енергетичною цінністю та наявність надмірної ваги потребує збільшення тривалості та інтенсивності фізичної активності – до 300 хв/тиждень для помірної і середньої інтенсивності та до 150 хв/тиждень для високої інтенсивності.

Пройдіть й інші тести Корисно 24.

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