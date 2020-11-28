Вміння спокійно реагувати на конфліктні або неоднозначні ситуації та можливість працювати понаднормово – це все показники стресостійкості. Однак часто ми перенавантажуємо свою психіку та беремо відповідальність за чужу роботу. В цей момент починає страждати увесь організм.

Стресостійкість – це індивідуальна риса людини, яка допомагає зберігати ефективність навіть при великих навантаженнях.

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Загалом виділяють три рівні стресостійкості:

Високий – людина практично не піддається стресу.

– людина практично не піддається стресу. Середній – деякі ситуації можуть порушити баланс, викликати агресію або страх.

– деякі ситуації можуть порушити баланс, викликати агресію або страх. Низький – спостерігається гостра реакція на найменші стрес-фактори.

Як визначити свій рівень стресу / Фото Pexels

Як визначити рівень стресостійкості

Для цього вам знадобиться тест! За допомогою кількох питань ви зможете оцінити як часто ви піддаєтеся стресам та наскільки гостро реагуєте на незвичні обставини.

Як підвищити стресостійкість

Якщо за результатами тесту у вас низький поріг входження в стресові ситуації – не розчаровуйтеся. Адже існує декілька способів підвищити стресостійкість.

Визначте фактори стресу

Заведіть блокнот або нотатку на телефоні та виписуйте всі, що викликає в вас напругу, занепокоєння чи тривогу. Після цього проаналізуйте кожну ситуацію.

Якщо це можливо – позбудьтеся факторів стресу

Так, є стрес, якого не уникнути. Втім, існують ситуації, які ви можете контролювати самостійно. Якщо спілкування з деякими людьми викликає стрес – зменшіть вашу комунікацію. Або, якщо ви відчуваєте дискомфорт через похід в магазин, – замовляйте доставку продуктів з супермаркетів.

Зміна простих речей допоможе знизити загальний рівень стресу.

Встановіть обмеження

Надмірні перенавантаження виникають там, де ми переоцінюємо свої сили. Тому інколи треба вміти відмовляти. Це допоможе зберегти енергію та усунути роздратування.

Попросіть про допомогу

Безліч досліджень підтверджують, що проявляти свої емоції – це корисно для здоров'я. Розкажіть своїм близьким, начальнику та друзям, що не можете впоратися з навантаженнями та обов'язками. Це не тільки зменшить напругу, але й дозволить іншим поділитися з вами своїм досвідом.

Будьте активними

Фізичні навантаження допомагають знизити вплив стресу та додають впевненості у своїх силах. Окрім спорту впоратися з надмірними навантаженнями допоможе йога, медитація та дихальні практики.