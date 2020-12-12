Помилка в чищенні зубів, яка провокує карієс та пожовтіння емалі – порада стоматолога
Ми всі це робили. Так-так, кожен із нас. Снідали кислою їжею, запивали підсолодженими напоями та бігли чистити зуби, щоб встигнути на роботу. Втім, ця помилка руйнує здоров'я зубів. І ось чому!
Не варто чистити зуби одразу після прийому їжі, повідомляє Instagram-аккаунт Doctor.shche, – дайте їм відпочити хоча б 30 хвилин.
Сторінка профілю належить Василю Щепаняку – стоматологу з 10-річним стажем. Лікар регулярно ділиться порадами щодо догляду за зубами та гігієною ротової порожнини. Цього разу стоматолог розповів, що відбувається з зубами, якщо ми чистимо їх одразу після їжі.
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Чому між прийомами їжі та чищенням зубів потрібна пауза
Після прийому кислих продуктів і напоїв поверхня емалі стає дещо пом’якшеною. Якщо ви колись пробували проводити язиком по зубах після випитої коли чи соку, то повинні розуміти суть цього явища. Це спричинено тим, що баланс в роті змінюється в сторону кислого та ослаблює емаль.
Попри те, що твердість емалі схожа на алмаз, її чищення одразу після впливу кислот провокує стоншування. Як наслідок – збільшується вразливість до карієсу. Окрім цього, помітним стаж дентин, який стає причиною жовтого відтінку зубів.
Як уникнути загрози
Для безпеки зубів – не поспішайте чистити їх одразу після прийомів їжі. Спершу сполосніть ротову порожнину водою, а через 30 хв проводьте повноцінну процедуру із пастою та зубною щіткою. За цей час емаль відновлюється і баланс слини повертається до норми.
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