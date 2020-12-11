Посмикування ніг перед сном: про що свідчить цей сигнал та як його позбутися
Якщо, засинаючи, ви відчуваєте легке посмикування ніг, – не варто бити на сполох. Це не неврологічне захворювання та не передвісник судом.
Якщо ви відчуваєте начеб-то падаєте в прірву перед сном, а ваші ноги подриґуються та не дають заснути – в цьому немає нічого небезпечного. Лікарі вказують, що лише ознака, що ви ведете насичене життя, повідомляє Корисно 24.
Описане посмикування відбувається в момент, коли тіло максимально розслабилося та приготувалося до відпочинку. Інколи цей синдром зачіпає кілька ділянок тіла, але частіше локалізується на нозі.
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Як виникає посмикування ніг
Міоклонія / Фото Unsplash
Міоклонія виникає внаслідок своєрідного конфлікту між м'язовим тонусом та абсолютним розслабленням тіла в момент переходу до сну. Нервові клітини головного мозку посилають мускулатурі сигнал про розслаблення, а гіпоталамус, який не встиг заснути, сприймає раптове зниження температури тіла і тиску за смерть організму. Щоб врятувати тіло – він посилає різкий сигнал, який зрештою й скорочує деякі м'язи,
Причини міоклонії
Зазвичай цей стан виникає в людей, які надмірно хвилюються за прожитий день. Через активне прокручування різних сценаріїв, розмірковування про справи чи хвилювання про роботу – мозок не може повністю розслабитися. Це й призводить до розсинхронізації систем організму: втомлене тіло та нервова система впадають в сон, поки мозок продовжує "перетравлювати" інформацію.
Що робити, якщо перед сном подриґуються ноги / Фото Unsplash
Що робити, щоб уникнути посмикування кінцівок
Перед тим, як лягти спати, прийміть теплу ванну з ефірними оліями або морською сіллю. Також заснути допоможуть чаї, заварені на травах – це допоможе заспокоїтися. Використайте липу, мелісу, ромашку або м'яту.
Крім цього, розслабленню сприяє легкий масаж. Також хорошою практикою є самомасаж, який ви можете зробити, приймаючи душ. Експерти радять спробувати медитацію, приємні бесіди з рідними та повне відключення з робочого процесу, принаймні за 3 години до сну.
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