Якщо, засинаючи, ви відчуваєте легке посмикування ніг, – не варто бити на сполох. Це не неврологічне захворювання та не передвісник судом.

Якщо ви відчуваєте начеб-то падаєте в прірву перед сном, а ваші ноги подриґуються та не дають заснути – в цьому немає нічого небезпечного. Лікарі вказують, що лише ознака, що ви ведете насичене життя, повідомляє Корисно 24.

Нічна міоклонія – це раптове та мимовільне здригання м'яза, яке виникає внаслідок активного м'язового скорочення або падіння тонусу антигравітаційних м'язів.

Описане посмикування відбувається в момент, коли тіло максимально розслабилося та приготувалося до відпочинку. Інколи цей синдром зачіпає кілька ділянок тіла, але частіше локалізується на нозі.

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Як виникає посмикування ніг



Міоклонія / Фото Unsplash

Міоклонія виникає внаслідок своєрідного конфлікту між м'язовим тонусом та абсолютним розслабленням тіла в момент переходу до сну. Нервові клітини головного мозку посилають мускулатурі сигнал про розслаблення, а гіпоталамус, який не встиг заснути, сприймає раптове зниження температури тіла і тиску за смерть організму. Щоб врятувати тіло – він посилає різкий сигнал, який зрештою й скорочує деякі м'язи,

Причини міоклонії

Зазвичай цей стан виникає в людей, які надмірно хвилюються за прожитий день. Через активне прокручування різних сценаріїв, розмірковування про справи чи хвилювання про роботу – мозок не може повністю розслабитися. Це й призводить до розсинхронізації систем організму: втомлене тіло та нервова система впадають в сон, поки мозок продовжує "перетравлювати" інформацію.



Що робити, якщо перед сном подриґуються ноги / Фото Unsplash

Що робити, щоб уникнути посмикування кінцівок

Перед тим, як лягти спати, прийміть теплу ванну з ефірними оліями або морською сіллю. Також заснути допоможуть чаї, заварені на травах – це допоможе заспокоїтися. Використайте липу, мелісу, ромашку або м'яту.

Крім цього, розслабленню сприяє легкий масаж. Також хорошою практикою є самомасаж, який ви можете зробити, приймаючи душ. Експерти радять спробувати медитацію, приємні бесіди з рідними та повне відключення з робочого процесу, принаймні за 3 години до сну.