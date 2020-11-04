Перебування на свіжому повітрі – щоденний ритуал, необхідний як для дітей, так і для дорослих. Зміна сезону, похолодання чи дощі не повинні стати перешкодою для сімейної прогулянки чи активних ігор просто неба.

Для прогулянок з дітьми підійдуть не тільки теплі літні дні, але й неприємне міжсезоння, повідомляє Корисно 24. Головне – озброїтися необхідними знаннями та зручним одягом. А далі все залежить від ваших улюблених місць прогулянки та виду активності.

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Як правильно одягнути дитину

Річ в тім, що дитячий обмін речовин швидший, ніж в дорослих. Тому за одиницю часу малюки виробляють більше тепла.

Як відзначають лікарі-педіатри, найчастіше дитина застуджується через надлишок одягу, який призводить до надмірної пітливості. І річ зовсім не в переохолодженні.

Як одягнути дитину на прогулянку / Фото Unsplash

Дитячий одяг для ігор на свіжому повітрі повинен бути багатофункціональним: малеча виходить на двір для активності, тож забезпечте їй свободу рухів. Потурбуйтеся про зручний верхній одяг. Найкраще, якщо ви підберете дитині міжсезонну куртку на мембранній основі. Такий одяг нагадує лижне або похідне спорядження. Пори мембрани ефективно захищають від проникнення вологи та чудово пропускають випаровування назовні. Так ваша дитина зможе бігати, стрибати та без проблем піднятися з землі в разі падіння.

Яке взуття підібрати для прогулянки з дитиною / Фото Pexels

Також важливо підібрати зручне взуття, яке не буде перетискати ноги та не спадатиме через неправильно підібраний розмір. Яскраві гумаки на дощові дні або стильні напівчобітки на прохолодну погоду – саме те, що потрібно на осінь. Підошва взуття для дітей повинна бути в міру гнучка та герметична. Не взувайте дитину в те, що почало розклеюватися, оскільки так всередину може потрапити волога, яка стане причиною переохолодження та розвитку хвороби.

Окремий момент – теплий шарф, зав'язаний поверх носа і рота дитини. Таке бажання захистити дитину тільки підвищить ризик виникнення застуди. Адже через активний відпочинок та пришвидшене дихання на поверхні шарфа утвориться конденсат, який й стане розсадником бактерій.

Як гуляти з дитиною після застуди / Фото Pexels

Як організувати прогулянку після застуди

Осінь – сезон, коли підвищується ймовірність зараження, тому й прогулянки слід планувати ретельніше. Якщо дитина перехворіла лише недавно, досі кашляє або відчуває слабкість в тілі – не варто змушувати виходити її на прогулянку. Також від ідеї з іграми на дворі краще відмовитися, якщо стовпчик термометра показує позначку -5 градусів, а також при зливі та сильному вітрі.

Якщо гострий період хвороби позаду: дитина йде на поправку, температури немає, відновився апетит – перебування на свіжому повітрі піде на користь. Якщо дитина ще кашляє, але за всіма іншими параметрами почувається добре, прогулянки допоможуть перейти сухому кашлю у вологий, а вологому – закінчитися.

Одноразова маска – невіддільний атрибут прогулянок цієї осені / Фото Pexels

Слідкуйте за самопочуттям дитини

Саме самопочуття та настрій дитини вкаже на тривалість прогулянки. Якщо в якийсь момент малюк почав скаржитися на спрагу, переконайтеся, що йому комфортно, адже часто нестача вологи є ознакою перегрівання тіла.

Якщо щічки дитини різко втратили колір, а ніс став “льодяним” – це сигнал, що пора завершувати прогулянку. Швидше за все, в цей момент, ваш малюк відчуває холод, але ще не зізнається про це, оскільки його увага перемкнута на ігри.