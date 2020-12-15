Гастрит – це неприємно та дискомфортно. Ситуацію погіршує й те, що на усунення цього захворювання йде чимало часу. Тож краще виявити його на ранніх етапах, коли все ще можна виправити.

Гастрит – це запалення слизової оболонки шлунку, яке супроводжується різким болем, нудотою та блюванням. Інколи у хворого може виникати діарея та, як наслідок, – зневоднення організму.

Як і з низкою інших захворювань, люди не поспішають звертатися до лікарів. Часто перші симптоми гастриту сприймаються, як розлад шлунка або наслідки переїдання, які нерідко усуваються народною медициною, повідомляє Popmech. Звісно, це загострює захворювання.

Читайте також: 5 поширених міфів про "чистку" печінки, які загрожують вашому здоров'ю

Тож не експериментуйте, якщо сумнівайтеся у своєму стані та вчасно зверніться до лікаря. Ось декілька симптомів, які можуть свідчити, що вам якраз час пройти діагностику.



Симптоми гастриту / Фото Pexels

Здуття живота

Якщо ви відчуваєте здуття після кожного прийому їжі, а ваш шлунок почав дивно реагувати не лише на жирну їжу, але й на звичні салати, ймовірно, функції вашого організму дали збій.

Що робити в такому разі? Не намагайтеся пропити курс незнайомих препаратів та не займайтеся самолікуванням. По-перше, ви досі не знаєте, що приховано за здуттям. По-друге, ви можете погіршити стан шлунка.

Печія

Шлунок, який працює нормально, виробляє й спеціальний захист, який оберігає стінки органу від потенційних пошкоджень. Втім, при гастриті в кишечнику утворюється надто багато бактерій Helicobacter pylori. Вони можуть не тільки порушити вироблення природного захисту, але й змінити активність ферментів, що призводить до виникнення печії.

Ви швидко наїдаєтеся

Якщо для того, щоб відчути себе ситими, ви з'їдаєте лиш половину від своєї звичної порції, не поспішайте радіти, адже це може бути першим сигналом про захворювання. Через гастрит шлунок швидше накопичує гази, які й викликають відчуття ситості.



Як виявити гастрит / Фото Pexels

Втрата ваги

Цей симптом нерідко спровокований тим, що через дискомфорт в шлунку люди намагаються уникати прийомів їжі. Паралельно – знижується апетит, а те, що ви швидко наїдаєтеся сприяє зменшенню порцій.

Дефіцит вітаміну B12

Цей вітамін необхідний для підтримки здоров'я і нормального рівня енергії. У нормі ми отримуємо його з м'яса, яєць і молочних продуктів, але бактерії Helicobacter pylori можуть порушити здатність організму виокремлювати цей вітамін.

Нудота та блювання

Цей симптом є характерним для захворювань шлунка та жовчного міхура, тож, якщо ви відчуваєте нудоту після кожного прийому їжі – обов'язково зверніться до лікаря!