Останнім часом в гонці за здоровим способом життя лікарі, блогери та фітнес-тренери все частіше наголошують на користі прогулянок. Такий метод й справді має чимало позитивних факторів. Час на свіжому повітрі допомагає впоратися з тривогою, стресом та депресією Але нові дослідження переконують, що це допоможе не всім.

Якщо вам не подобається гуляти – не варто себе змушувати. Вчені зазначають, що краще провести час в тому місці, де ви відчуваєте себе комфортно, навіть якщо це ваш диван, повідомляє Nature.

Не варто змушувати себе виходити на прогулянки / Фото Pexels

Часто, намагаючись зробити близьким послугу та “витягнути” їх на прогулянку, рідні не усвідомлюють, що це може призвести до негативних наслідків. Як показали результати дослідження, тиск друзів, родичів або терапевтів лише загострює тривогу та занепокоєння. Позитивний ефект від перебування на свіжому повітрі у цьому разі дорівнюватиме нулю.

Що показали результати дослідження

Вчені вирішили проаналізувати чи може контакт людей з природою допомогти їм впоратися з психічними проблемами. Для вивчення цього питання команда науковців зібрала понад 18 000 осіб в 18 різних країнах. В ході дослідження автори виявили, що люди з депресією тягнуться до природи на такому ж рівні, як і люди без розладів. А ось люди з тривожністю проводять на свіжому повітрі значно більше часу. Втім, “зелена терапія” не покращує їх стану і, повертаючися додому, вони продовжують відчувати дискомфорт.

Знайдіть місце, де ви будете почуватися комфортно / Фото Pexels

Висновки демонструють, що прогулянки не повинні рекомендуватися всім людям. До того ж важливо подбати, щоб вони супроводжувалися доказовими методами лікування.

Провідна авторка дослідження Мішель Тестер-Джонс додала, що ці результати узгоджуються з ширшим дослідженням, яке припускає, що природа надає простір для відпочинку і відновлення після стресу. Однак і у цій роботі вказано, що терапевтам та близьким, слід бути уважнішими до почуттів людини, рекомендуючи їй проводити час на природі.

“Було б корисно заохочувати їх до проведення часу у своїх улюблених місцях. Там, де людина відчуває себе комфортно. І це не обов'язково природа”, – резюмувала дослідниця.