В спортзалі, ліжку та танцполі. Популярні жінки продовжують переконувати, що робити ранкову зарядку можна усюди!

Якщо присідання, рухи руками та інші типові вправи для ранкової зарядки почали набридати, спробуйте повторити улюблені ранкові звички цих зірок.

Ці прості ранкові вправи, якщо не урізноманітнять ранкову зарядку, то точно надихнуть на нові звершення, повідомляє Beautyhack.

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Алесандра Амбросіо

Алесандра Амбросіо / Фото Popcornnews

Ексангел Victoria's Secret, модель, а також мама двох дітей – Алесандра Амбросіо вважає, що саме фізичні навантаження зберігають її красу та молодість.

Алесандра зізнається, що є фанаткою спорту, а свій день модель розпочинає з приємної розтяжки в спортзалі. Як повторити навантаження зірки? Все просто!

Ранкова зарядка Алесандри розпочинається з легкої розминки. Встаньте рівно, ноги повинні знаходитися на ширині плечей, а руки – бути замкнутими в замок. Виверніть долоні та підійміть руки, витягаючися всім тілом. Окрім цього модель радить не забувати про м'язи преса. Для цього вона прилягає на коврик для занять та по черзі підіймає коліна. Головне правило – плавність рухів.

Блейк Лайвлі

Фото / Spletnik

Блейк набрала небагато зайвої ваги після другої вагітності. Втім, за 14 місяців їй вдалося скинути майже 30 кілограмів. Вся справа в регулярній ранковій зарядці.

Після пробудження актриса випиває стакан води й лише потім розпочинає виконувати заряду. Більшість вправ актриси проходять на килимку. Спершу Блейк розгортає фітнес-валик гомілкою, спираючись руками об підлогу, а потім кладе його під шию і акуратно повертає голову в різні боки. Ці вправи не тільки розігрівають м'язи, але і виконують функцію самомасажу.

Брітні Спірс

Брітні Спірс / Фото img.tyt

Брітні регулярно тренується в залі, практикує йогу і ділиться варіантами вправ з читачами в Instagram. День співачки починається активно: ранкова зарядка може включати як вправи з гантелями, так і стійку на руках.

Тренуватися в стилі Брітні можна, почавши з перекочування ступні з носків на п'яти. Брітні радить спочатку встати на носки, потім зробити видих і повільно перекотитися на п'яти. Ця вправа залучає всі м'язи та суглоби стоп.

Міранда Керр

Міранда Керр / Фото Vogue

Ще одна модель в нашому списку – Міранда Керр. Дівчина поєднує ранкову зарядку з нанесенням маски на обличчя, тож такий варіант підійде для тих, хто завжди поспішає.

Іноді модель обмежується випадами (20 підходів на обидві ноги по черзі), в інші дні займається балетом, завдяки чому виконує комплекс вправ на різні групи м'язів.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес / Фото Harpersbazaar

Джей Ло та її партнер бейсболіст Алекс Родрігес часто тренуються разом. Для фізичної нагрузки пара використовує гирі, штанги і тренажери.

Самостійні заняття Лопес проходять в ліжку. Так вона притискає коліна до грудей, розтягує тазостегновий суглоб та перекочує корпус вправо і вліво. Коли м'язи розігрілися зірка приступає до планки на прямих руках.