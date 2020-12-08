Кеті Джейкобс, яка потрапила у фінал щорічного конкурсу моделей Sports Illustrated Swimsuit у 56 років, – чудовий приклад, що можна залишатися молодими та енергійними, попри вік та стереотипи. Зібрали основні поради моделі щодо догляду за своїм здоров'ям та фізичною формою.

Після того як Кеті Джейкобс здійснила свій найбільший прорив та потрапила у фінал цьогорічного щорічного конкурсу моделей Sports Illustrated Swimsuit, про неї заговорив весь світ. Річ в тім, що Кеті не типова модель з обкладинки, а 56-жінка, яка й досі виглядає розкішно!

Після завершення конкурсу модель наголосила, що важливо не принижувати людей через вік та зріст, повідомляє Bored Panda. Зараз Кеті сподівається, що її поява у Sports Illustrated допоможе змінити погляд на красу.

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Кеті розповіла, що після того, як її фотографії Sports Illustrated стали вірусними в інтернеті, на неї звалилося чимало повідомлень з проханнями розповісти про дієту, тренування та секрети догляду за шкірою. Модель стверджує, що вона не фахівець з правильного харчування, але деякі особливості дієти в неї все ж є.

Як виглядати молодо після 50 / Фото Sports Illustrated

Кеті Джейкобс / Фото Instagram

Харчування

Кеті була змушена замінити звичну систему харчування через цукровий діабет, який у неї виявили 4 роки тому. Зараз Кеті не їсть м'яса. Риба потрапляє в раціон лише декілька разів на тиждень. Натомість модель п'є багато мигдального молока, яке й застосовує для приготування смузі.

Зазвичай, день моделі розпочинається з веганського білкового коктейлю з полуницею чи чорницею. Також популярною стравою в її раціоні є яйця з домашнім сиром та помідорами. Крім цього, Кеті регулярно вживає салати з різними видами квасолі та сирами, щоб отримати достатньо білка.

Кеті Джейкобс / Фото Instagram

Попри те, що Кеті не вживає цукру, вона зізнається, що за останній час неймовірно пристрастилася до шоколадних батончиків та цукерок з арахісового масла без цукру.

Я їм багато випічки з мигдалевим борошном, а також готую булочки з мигдального борошна, підсолоджуючи їх стевією або замінником цукру.

На вечерю Кеті обирає овочі. Якщо вона їсть пасту, то замість песто чи томатного соусу. її страву доповнюють кабачки або морепродукти.

Як виглядати молодо після 50 / Фото Sports Illustrated

Ще одне правило від Кеті – хліб, макарони, рис та картопля повинні бути в раціоні не більше одного разу на тиждень.

Тренування

Тренування Кеті Джейкобс / Фото Instagram

Я тренуюсь приблизно 4 рази на тиждень. Під час карантину я почала відтворювати вправи в режимі реального часу, які публікують в Instagram-аккаунті Sports Illustrated Swimsuit.

Раніше жінка регулярно займалася фітнесом та танцями живота. Кеті зазначає, що вона любить фізичні навантаження та сумує за тренуваннями.

Догляд за шкірою

Догляд за шкірою Кеті Джейкобс / Фото Instagram

Кеті використовує лише засоби власного виробництва. Щоб доглядати за шкірою їй допомагають інгредієнти, що сприяють колагену (фермент гарбуза, вітамін С та стовбурові клітини квіток орхідеї).

Я провела 5 років на своїй кухні, розробляючи лінію догляду за шкірою для жінок старше 45 років.

Кеті зізналася, що експериментувала з незначними пластичними операціями.

Нещодавно я здалася та погодилася на введення невеликої кількості ботоксу та губах. Думаю, мені потрібно більше наповнювача, але це нестерпно боляче!

Жінка вважає, що найкращий спосіб постаріти – самостійно вибрати, що ти хочеш робити зі своїм тілом. Кеті чітко сформувала свій заклик для своїх ровесниць:

Покажімо світові, ким ми є, замість того, щоб дозволити світові говорити нам, хто ми!