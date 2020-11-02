Люди, які дотримуються здорового способу життя, не мають проблем з прокиданням. Все логічно – їх збалансований розпорядок дня не створює зайвого стресу та допомагає організму почуватися чудово навіть після раннього пробудження.

Якщо ви з жахом наводите будильник та з важкістю розплющуєте очі вранці – час задуматися, наскільки правильним є початок вашого робочого дня. На жаль, ця проблема знайома багатьом, а осінній період тільки загострює нашу сонливість. Однак є кілька дієвих способів, які здатні змінити ставлення до прокидання, повідомляє Корисно 24.

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Тривалий сон

Навіть повний комплекс оздоровчих вправ не гарантуватиме хорошого вранішнього самопочуття, якщо ви хронічно недосипаєте. Приділяйте достатньо часу сну, адже лише він є запорукою здоров'я, енергії, ​​хорошої концентрації уваги та пам’яті.

Сон повинен тривати 8 годин / Фото Pexels

Не поспішайте вставати з ліжка зразу після пробудження: проведіть кілька додаткових хвилин з заплющеними очима, розплануйте свій день, продумайте, що ви одягнете на роботу… Головне – не тягнутися до смартфона чи комп'ютера одразу після пробудження. Допоможіть своєму мозку прокинутися, і тільки після цього починайте поглинати інформацію з зовнішнього світу.

Стакан води з лимоном

Пити теплу воду з лимонним соком – старий ритуал, який досі не втрачає популярності серед прихильників здорового способу життя. Вода з лимоном не лише наповнює організм достатньою кількістю рідини після пробудження, але й заряджає тіло на подальшу активність.

Ранкова зарядка

Актив – чудове рішення для тих, хто веде напружений спосіб життя: виконує мультизадачну роботу, працює на керівних посадах та комунікує з великою кількістю людей. Якщо ви прагнете виконувати більше справ, включіть легке спортивне навантаження у свій ранок.

Ранковий душ допомагає прокинутися / Фото Pexels

Прийом душу

Після зарядки прийміть душ. Щоб точно прокинутися – зробіть легкий самомасаж. А для тих, у кого мало часу, – рекомендуємо спробувати масаж з допомогою сухої щітки. Її волокна стимулюють лімфатичну систему та виводять токсини.

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Після душу звернуть увагу на свою шкіру – нанесіть зволожувальний крем або олійку на сухі ділянки.