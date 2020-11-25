Артрит, бурсит или травма могут стать причиной болезненного отека и дискомфорта. Справиться с ними поможет специальная диета, которая предусматривает употребление этих 10 продуктов.

Хронические заболевания коленей и суставов провоцируют ежедневный резкая боль, сообщает Health & Human Research. В основном, болевые ощущения устраняются специальными лекарственными препаратами, однако, как утверждают исследования, некоторая пища может положительно повлиять на состояние коленей.

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1. Вишня

В ярких продуктах содержится много антиоксидантов. Цвет вишни, например, обусловленный антоцианами – гликозидами, которые могут снимать болезненное воспаление.

Кроме этого свежая вишня рекомендуется для профилактики подагры. Употребление ягоды нужно комбинировать с низкокалорийной диетой, отказом от чая и использованием витамина С.

Вишня для профилактики подагры / Фото Rawpixel

2. Красный перец

Здоровье хрящей, сухожилий и связок – залог хорошего состояния суставов. И для их поддержки рекомендуется употреблять красный перец.

В этом овоще содержится немало витамина С, который помогает вырабатывать коллаген. Последний скрепляет кости и мышцы, а также улучшает структуру суставов.

3. Рыба

Красная и любая жирная рыба является лучшей пищей для профилактики заболеваний суставов. В состав этого продукта входит витамин D и кальций, которые укрепляют кости и насыщают организм полезными омега-3 кислотами.

4. Куркума

Куркума содержит большое количество куркумина, который способен облегчить боль. Именно из-за своих противовоспалительных свойств, куркума с древних времен использовалась в восточной медицине.

Исследование 2006 года, показало, что регулярное употребление куркумы может помочь предотвратить развитие остеопороза и ревматоидного артрита.

Красный перец помогает вырабатывать коллаген / Фото Rawpixel

5. Имбирь

Имбирь содержит большую дозу антиоксидантов. А химическое соединение гингерол, которое входит в состав имбиря, эффективно уменьшает как воспаление, так и мышечные боли.

К тому же гингерол помогает снизить уровень холестерина, улучшить когнитивные функции организма и помочь при расстройствах желудка.

6. Грецкие орехи

Орехи богаты омега-3 и антиоксидантами, которые могут облегчить боль в суставах

Но будьте осторожны – этот вид орехов содержит много калорий, поэтому большие порции могут пойти вам не на пользу.

А вот легкий перекус горстью грецких орехов поможет сохранить ощущение сытости, что уменьшит тягу к еде в течение дня. А потеря веса, как известно, уменьшает нагрузку и улучшает функции суставов.

Капуста уменьшает воспалительные процессы / Фото Rawpixel

7. Капуста

Капуста содержит витамин С, помогает в выработке коллагена и улучшает усвоение кальция. Также в каждой капусте находится 45 различных антиоксидантных флавоноидов, а ее регулярное употребление значительно уменьшает воспалительные процессы.

8. Крестоцветные овощи

К категории овощей семейства крестоцветных относятся брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста. Из-за содержания антиоксидантов, витаминов и клетчатки этот суперфуд помогает уменьшить воспаление.

Действие антиоксиданта – сульфорафана, обусловлено угнетением ферментов, которые провоцируют боль и воспаление в суставах. Поэтому употребление достаточного количества крестоцветных положительно отразится на самочувствии.

9. Авокадо

Авокадо содержит омега-3 жирные кислоты и уменьшает определенные биомаркеры воспаления.

Но в наш список авокадо попало из-за другого. Этот плод способен минимизировать способность других продуктов вызвать воспаление. А значит, дополняя завтрак авокадо, вы помогаете своему организму чувствовать себя лучше.

Авокадо содержит омега-3 жирные кислоты / Фото Rawpixel

10. Льняное семя

Употребление льняного семени является отличным способом получить омега-3. Две столовые ложки молотого льняного семени содержат 140% рекомендуемой суточной нормы омега-3 жирных кислот.

Исследования показывают, что регулярное употребление семян льна может значительно снизить воспаление, что невероятно полезно для людей, страдающих от боли в коленях.