10 продуктов, которые способны облегчить боль в коленях
Артрит, бурсит или травма могут стать причиной болезненного отека и дискомфорта. Справиться с ними поможет специальная диета, которая предусматривает употребление этих 10 продуктов.
Хронические заболевания коленей и суставов провоцируют ежедневный резкая боль, сообщает Health & Human Research. В основном, болевые ощущения устраняются специальными лекарственными препаратами, однако, как утверждают исследования, некоторая пища может положительно повлиять на состояние коленей.
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1. Вишня
В ярких продуктах содержится много антиоксидантов. Цвет вишни, например, обусловленный антоцианами – гликозидами, которые могут снимать болезненное воспаление.
Кроме этого свежая вишня рекомендуется для профилактики подагры. Употребление ягоды нужно комбинировать с низкокалорийной диетой, отказом от чая и использованием витамина С.
Вишня для профилактики подагры / Фото Rawpixel
2. Красный перец
Здоровье хрящей, сухожилий и связок – залог хорошего состояния суставов. И для их поддержки рекомендуется употреблять красный перец.
В этом овоще содержится немало витамина С, который помогает вырабатывать коллаген. Последний скрепляет кости и мышцы, а также улучшает структуру суставов.
3. Рыба
Красная и любая жирная рыба является лучшей пищей для профилактики заболеваний суставов. В состав этого продукта входит витамин D и кальций, которые укрепляют кости и насыщают организм полезными омега-3 кислотами.
4. Куркума
Куркума содержит большое количество куркумина, который способен облегчить боль. Именно из-за своих противовоспалительных свойств, куркума с древних времен использовалась в восточной медицине.
Исследование 2006 года, показало, что регулярное употребление куркумы может помочь предотвратить развитие остеопороза и ревматоидного артрита.
Красный перец помогает вырабатывать коллаген / Фото Rawpixel
5. Имбирь
Имбирь содержит большую дозу антиоксидантов. А химическое соединение гингерол, которое входит в состав имбиря, эффективно уменьшает как воспаление, так и мышечные боли.
К тому же гингерол помогает снизить уровень холестерина, улучшить когнитивные функции организма и помочь при расстройствах желудка.
6. Грецкие орехи
Орехи богаты омега-3 и антиоксидантами, которые могут облегчить боль в суставах
Но будьте осторожны – этот вид орехов содержит много калорий, поэтому большие порции могут пойти вам не на пользу.
А вот легкий перекус горстью грецких орехов поможет сохранить ощущение сытости, что уменьшит тягу к еде в течение дня. А потеря веса, как известно, уменьшает нагрузку и улучшает функции суставов.
Капуста уменьшает воспалительные процессы / Фото Rawpixel
7. Капуста
Капуста содержит витамин С, помогает в выработке коллагена и улучшает усвоение кальция. Также в каждой капусте находится 45 различных антиоксидантных флавоноидов, а ее регулярное употребление значительно уменьшает воспалительные процессы.
8. Крестоцветные овощи
К категории овощей семейства крестоцветных относятся брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста. Из-за содержания антиоксидантов, витаминов и клетчатки этот суперфуд помогает уменьшить воспаление.
Действие антиоксиданта – сульфорафана, обусловлено угнетением ферментов, которые провоцируют боль и воспаление в суставах. Поэтому употребление достаточного количества крестоцветных положительно отразится на самочувствии.
9. Авокадо
Авокадо содержит омега-3 жирные кислоты и уменьшает определенные биомаркеры воспаления.
Но в наш список авокадо попало из-за другого. Этот плод способен минимизировать способность других продуктов вызвать воспаление. А значит, дополняя завтрак авокадо, вы помогаете своему организму чувствовать себя лучше.
Авокадо содержит омега-3 жирные кислоты / Фото Rawpixel
10. Льняное семя
Употребление льняного семени является отличным способом получить омега-3. Две столовые ложки молотого льняного семени содержат 140% рекомендуемой суточной нормы омега-3 жирных кислот.
Исследования показывают, что регулярное употребление семян льна может значительно снизить воспаление, что невероятно полезно для людей, страдающих от боли в коленях.
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