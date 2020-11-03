Осенью риск переохладиться и подхватить простуду стремительно растет. А значит - следует позаботиться о дополнительной профилактику. Необязательно применять витамины или дорогостоящие лекарственные препараты, ведь природа уже давно позаботилась об эффективных средствах борьбы с симптомами простуды.

Чтобы подавить симптомы простуды в зародыше и не допустить серьезных осложнений, нужно знать об эффективных методах профилактики, сообщает Bigpicture. К счастью, существуют безопасные и доступные напитки для борьбы с первыми признаками заболевания.

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Собрали в нашем материале 10 самых эффективных напитков от простуды.

Чай с медом и лимоном

При первых признаках насморка приготовьте некрепкий чай с одной чайной ложкой меда и несколькими дольками лимона. Важно не добавлять мед и лимон в горячую воду, чтобы сохранить их полезные свойства.

Заварите некрепкий чай / Фото Pixabay

Липовый чай с малиной

Заварите чай из засушенных цветов липы, по желанию добавьте в него сухие ягоды, листья малины или малиновое варенье. Для того чтобы чай приобрел насыщенный вкус, оставьте настаиваться его на 30 минут.

Шиповниковый чай

В поисках витамина С, обратите внимание на шиповник.

Три столовые ложки измельченных сухих ягод шиповника залейте кипятком и оставьте на ночь настаиваться. Утром процедите напиток и пейте ½ стакана четыре раза в день за полчаса до приемов пищи.

Клюквенный или брусничный морс

Клюква и брусника – это антибактериальные средства в мире чая. Они моментально реагируют на заболевания и эффективно устраняют симптомы простуды. Чтобы приготовить целебный морс из этих ягод, разотрите плоды клюквы или брусники с одной ложкой сахара или меда. Залейте смесь теплой водой.

Молоко с минеральной водой

В случае кашля приготовьте отхаркивающее средство. Одним из самых распространенных методов считается горячее молоко с минеральной водой. Даже одна порция этого напитка будет способствовать отхождению мокроты.

Молоко помогает бороться с простудой / Фото Pixabay

Молоко и чеснок

Напиток не для всех. Однако его действие настолько быстрое, что уже утром вы будете чувствовать себя значительно лучше.

Чтобы приготовить напиток, добавьте в теплое молоко десять капель чесночного сока. Желательно употреблять перед сном.

Узвар

Напиток из сухофруктов улучшает иммунитет и осуществляет смягчающий эффект при простуде.

Чтобы приготовить компот, возьмите 100 г сушеных яблок и груш. Отварите их в воде до мягкости. Добавьте мед, чернослив или курагу. Готовый напиток можно разбавить кислинкой, добавив ломтик лимона или апельсина.

Если вы чувствуете слабость – сделайте большую порцию чая в термос. Так ваш любимый согревающий напиток будет под рукой в любое время суток.

Имбирный чай

Такой напиток незаменим для укрепления иммунитета и улучшения работоспособности.

Измельчите имбирь, желательно воспользоваться небольшой теркой. Смешайте молотый имбирь с медом, соком лимона и щепоткой корицы. Чтобы окрасить чай – добавьте к нему ложку ягодного варенья, а для аромата – сухие листья мяты.

Мед помогает при простуде / Фото Pixabay

Глинтвейн

Интерпретаций этого напитка множество. И даже неважно, какой вариант вы выбрали для себя, ведь любые комбинации ингредиентов помогут справиться с простудой.

Смешайте пряности, налейте 100 мл сока или воды, доведите до кипения. Снимите с огня и дайте напитку настояться 10 минут. Тем временем нарежьте апельсин. Смешайте в кастрюле вино, пряный отвар, сахар и апельсин. Доведите напиток до кипения и снимайте с огня.

Также вы можете разбавить вкус яблоками, медом или сухофруктами. Главное правило – пить глинтвейн горячим.

Ромашковый чай

Благодаря противовоспалительным свойствам, чай из ромашки рекомендуется употреблять в период простуд.

Чтобы приготовить такой чай, возьмите одну чайную ложку цветков ромашки, добавьте цвет липы и залейте кипятком. Напиток должен настаиваться не менее 20 минут. В период пониженного иммунитета можно выпивать до трех чашек ромашкового чая в течение дня.