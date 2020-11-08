Если вы мечтаете о подтянутом теле, но считаете, что классический спорт – это не ваше, обратите внимание на альтернативные физические занятия. Например, танцы. Благодаря предложенным движениям вы сможете эффективно сжигать калории без надобности посещать спортзал.

Блогерша, модель и автор книги "Strong & Beautiful" Памела Рэйф регулярно делится эффективными физическими упражнениями для прокачки всего тела. Среди нагрузок Памелы не только стандартный набор упражнений, но и танцы!

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Памела наглядно демонстрирует на своем YouTube-канале, что комплекс правильно подобранных движений способен заменить час в спортзале. Включая любимые треки, девушка сжигает 120 ккал за 15 минут танцев.

Видео с канала Pamela Reif

Вам не нужно оборудование, тренажеры или тренер, ведь вы с легкостью можете повторить все упражнения дома. Памела отмечает, что во время танцев ее пульс поднимается до 170 ударов в минуту.

Среди других рекомендаций тренера – правильно подобранный плейлист. Первый трек должен быть спокойным – это для разминки и вхождения в процесс. Далее выбирайте нечто более быстрое. Заканчивайте занятие под наиболее интенсивную музыку.