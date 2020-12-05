До сих пор откладываете занятия спортом из-за отсутствия времени и спортивного снаряжения? Этот простой 20-минутный комплекс упражнений прекрасно подкачает ваше тело и уберет признаки целлюлита. Поэтому не медлите и начните прокачивать фигуру прямо сейчас!

Если вы страдаете из-за ямочках на бедрах и ягодицах, ловите немного фактов. Дело в том, что по результатам многочисленных обзоров примерно 80% взрослых женщин тоже сталкиваются с целлюлитом. К тому же это не является дефектом и не свидетельствует о вашем избыточном весе, сообщает Полезно 24. Некоторые люди генетически предрасположены к структурным изменениям в подкожно-жировом слое кожи.

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Будем откровенны, если у вас есть генетическая предрасположенность. вы ведете неправильный образ жизни и плохо питаетесь – не поможет ни один интенсив. Но если вы все же решили минимизировать проявление апельсиновой корочки, постарайтесь подойти к процессу комплексно: установите режим дня, ешьте нежирную пищу, делайте массаж и тренируйтесь каждый день!

Какими должны быть тренировки

Уменьшить количество жира в теле, подтянуть мышцы и убрать значительное количество выраженного целлюлита помогут силовые тренировки в сочетании с кардионагрузками.

Готовы начать? Все, что вам нужно – это 20 минут, чтобы воспроизвести этот комплекс действенных упражнений!

20 минут интенсивной тренировки для всего тела – видео с канала Jaclyn Wood

Выполняйте эти упражнения как минимум 2 раза в неделю. Так вы сможете привести нижнюю часть тела в форму и избавиться от целлюлита.

Перед началом тренировок, убедитесь, что вы правильно разогреваетесь. Выделите дополнительные 10 минут для легкой кардиотренировки и растяжки.