30 невероятных перевоплощений, которые заставят вас поверить, что возможно все: фото до и после
Сегодняшние герои на собственном примере показали, что не существует недостижимых целей. Отказ от вредных привычек, борьба с лишними кило и работа над собой, чтобы набрать вес. Смотрите и вдохновляйтесь на изменения!
Тело может быть не только нашим лучшим другом, но и главным врагом. Постоянное осуждение вашего внешнего вида другими, сильно влияет на самооценку и психику. Как следствие – возникает компульсивное переедание, анорексия или привязка к вредным привычкам, которые будто бы спасают от осуждения и временно снимают эмоциональное напряжение. Конечно, это только обостряет проблему.
Но бывает и другой сценарий! Это доказывают герои рубрики Progresspics на Reddit.
Ежедневно здесь появляется немало впечатляющих фото, которые вдохновляют на перемены. Boredpanda создала целую подборку, которая может стать прекрасной мотивацией для каждого из нас.
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От анорексии к здоровому телу
Трансформация тела / Фото Reddit
Йога, физические нагрузки и отказ от вредной пищи. Результат 7-месячных стараний
Трансформация тела / Фото Reddit
Я знаю, что мне нужно пройти долгий путь, но мне хочется делиться, как много работы уже проделано.
Восстановление после анорексии
Трансформация тела / Фото Reddit
Я повторно учусь познавать себя и ценить в себе нечто большее, чем вес.
Прогресс
Трансформация тела / Фото Reddit
Да, я понимаю, что у меня еще остаются признаки ожирения, но я уже достиг определенного успеха.
Время сиять
Трансформация тела / Фото Reddit
Это результат, который я получила с 19 мая до 20 сентября. Раньше я годами просматривала эти публикации и плакала. Но теперь я решилась выложить здесь и свое фото.
Тот самый стул
Трансформация тела / Фото Reddit
3 года работы над собой: диета с высоким содержанием белка, низким уровнем углеводов и постоянным подсчетом калорий. Теперь надеюсь на операцию по подтяжке кожи.
Наконец-то желанный вес
Трансформация тела / Фото Reddit
3 года назад я решила изменить свою жизнь, а уже на этой неделе пробежала свой первый полумарафон!
Отрастить бороду и превратиться из продавца в модель GQ
Трансформация тела / Фото Reddit
Новое лицо за 11 месяцев
Трансформация тела / Фото Reddit
11 месяцев без алкоголя: результаты на лицо. Чувствую новым человеком.
Новая жизнь
Трансформация тела / Фото Reddit
Я мечтаю сбросить еще 25 футов, но уже чувствую, что моя жизнь стала значительно лучше.
Наконец-то менее 300
Трансформация тела / Фото Reddit
Оправиться от анорексии
Трансформация тела / Фото Reddit
В течение 8 лет я боролся с анорексией. И сейчас я чувствую невероятно здоровой и счастливой.
Никогда не поздно
Трансформация тела / Фото Reddit
9 лет. Минус 70 килограммов
Трансформация тела / Фото Reddit
За 10 дней мой золотой день рождения. И я наконец влюблена в то, как я выгляжу.
Вернуть любовь к себе
Трансформация тела / Фото Reddit
Ранее на мне висело клеймо жирной человека. Это заставило ненавидеть себя. Но на этой неделе мне предложили контракт на коммерческий моделинг. Потеря веса помогла вновь полюбить себя.
4 месяца борьбы
Трансформация тела / Фото Reddit
Возможно, это не самый заметный результат, но я чувствую, что десятки лет депрессии уже позади.
Я просто устала
Трансформация тела / Фото Reddit
Я поняла, что устала от ожирения и решила взять под контроль собственную жизнь!
Смотри, мама, я это сделала!
Трансформация тела / Фото Reddit
Память о лишнем весе
Трансформация тела / Фото Reddit
Получил новый пропуск и, когда сравнил оба фото, почти заплакал.
Полная трансформация
Трансформация тела / Фото Reddit
24 месяца диеты, много движения и "капитальный ремонт" тела. Полная трансформация возможна, если вы начнете с изменения мышления.
Изменения после присоединения к Всемирной организации похудения в Великобритании
Трансформация тела / Фото Reddit
Сегодня я чувствую себя сильной
Трансформация тела / Фото Reddit
Новая я
Трансформация тела / Фото Reddit
Так выглядел выпускной в средней школе. Теперь я заканчиваю старшие классы и выгляжу совсем по-новому.
После похода в спортзал и прогулок
Трансформация тела / Фото Reddit
2 года работы
Трансформация тела / Фото Reddit
Это отняло у меня некоторое время, но я горжусь, не сошел со своего пути.
Трезвая и счастливая жизнь
Трансформация тела / Фото Reddit
Почти весь второй десяток я провела с алкоголем и депрессиями. Жду 30-ти, чтобы сделать их совсем другими.
Потеря 70 кило
Трансформация тела / Фото Reddit
Я сделала это!
Трансформация тела / Фото Reddit
Вот такой прогресс
Трансформация тела / Фото Reddit
Сегодня я встретил старого друга из колледжа, который буквально отказался верить, что это я, ведь теперь мне "не узнать"
Я отказалась от попыток активно худеть
Трансформация тела / Фото Reddit
Я сосредоточилась на том, чтобы быть здоровым.
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