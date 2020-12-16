

Трансформация тела / Фото Reddit

Йога, физические нагрузки и отказ от вредной пищи. Результат 7-месячных стараний



Трансформация тела / Фото Reddit

Я знаю, что мне нужно пройти долгий путь, но мне хочется делиться, как много работы уже проделано.

Восстановление после анорексии



Трансформация тела / Фото Reddit

Я повторно учусь познавать себя и ценить в себе нечто большее, чем вес.

Прогресс

Трансформация тела / Фото Reddit

Да, я понимаю, что у меня еще остаются признаки ожирения, но я уже достиг определенного успеха.

Время сиять

Трансформация тела / Фото Reddit

Это результат, который я получила с 19 мая до 20 сентября. Раньше я годами просматривала эти публикации и плакала. Но теперь я решилась выложить здесь и свое фото.

Тот самый стул

Трансформация тела / Фото Reddit

3 года работы над собой: диета с высоким содержанием белка, низким уровнем углеводов и постоянным подсчетом калорий. Теперь надеюсь на операцию по подтяжке кожи.

Наконец-то желанный вес

Трансформация тела / Фото Reddit

3 года назад я решила изменить свою жизнь, а уже на этой неделе пробежала свой первый полумарафон!

Отрастить бороду и превратиться из продавца в модель GQ

Трансформация тела / Фото Reddit

Новое лицо за 11 месяцев



Трансформация тела / Фото Reddit

11 месяцев без алкоголя: результаты на лицо. Чувствую новым человеком.

Новая жизнь

Трансформация тела / Фото Reddit

Я мечтаю сбросить еще 25 футов, но уже чувствую, что моя жизнь стала значительно лучше.

Наконец-то менее 300



Трансформация тела / Фото Reddit

Оправиться от анорексии

Трансформация тела / Фото Reddit

В течение 8 лет я боролся с анорексией. И сейчас я чувствую невероятно здоровой и счастливой.

Никогда не поздно

Трансформация тела / Фото Reddit

9 лет. Минус 70 килограммов

Трансформация тела / Фото Reddit

За 10 дней мой золотой день рождения. И я наконец влюблена в то, как я выгляжу.

Вернуть любовь к себе

Трансформация тела / Фото Reddit

Ранее на мне висело клеймо жирной человека. Это заставило ненавидеть себя. Но на этой неделе мне предложили контракт на коммерческий моделинг. Потеря веса помогла вновь полюбить себя.

4 месяца борьбы

Трансформация тела / Фото Reddit

Возможно, это не самый заметный результат, но я чувствую, что десятки лет депрессии уже позади.

Я просто устала

Трансформация тела / Фото Reddit

Я поняла, что устала от ожирения и решила взять под контроль собственную жизнь!

Смотри, мама, я это сделала!

Трансформация тела / Фото Reddit

Память о лишнем весе

Трансформация тела / Фото Reddit

Получил новый пропуск и, когда сравнил оба фото, почти заплакал.

Полная трансформация

Трансформация тела / Фото Reddit

24 месяца диеты, много движения и "капитальный ремонт" тела. Полная трансформация возможна, если вы начнете с изменения мышления.

Изменения после присоединения к Всемирной организации похудения в Великобритании

Трансформация тела / Фото Reddit

Сегодня я чувствую себя сильной

Трансформация тела / Фото Reddit

Новая я

Трансформация тела / Фото Reddit

Так выглядел выпускной в средней школе. Теперь я заканчиваю старшие классы и выгляжу совсем по-новому.

После похода в спортзал и прогулок

Трансформация тела / Фото Reddit

2 года работы



Трансформация тела / Фото Reddit

Это отняло у меня некоторое время, но я горжусь, не сошел со своего пути.

Трезвая и счастливая жизнь

Трансформация тела / Фото Reddit

Почти весь второй десяток я провела с алкоголем и депрессиями. Жду 30-ти, чтобы сделать их совсем другими.

Потеря 70 кило

Трансформация тела / Фото Reddit

Я сделала это!

Трансформация тела / Фото Reddit

Вот такой прогресс

Трансформация тела / Фото Reddit

Сегодня я встретил старого друга из колледжа, который буквально отказался верить, что это я, ведь теперь мне "не узнать"

Я отказалась от попыток активно худеть



Трансформация тела / Фото Reddit

Я сосредоточилась на том, чтобы быть здоровым.