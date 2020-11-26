Боль в горле – распространенный симптом, характерный как для простуды, так и для серьезных заболеваний. Поэтому, прежде чем принимать решение о самолечении, следует проконсультироваться с врачом.

Применение теплых напитков – первый совет, что мы даем близким, которые столкнулись с симптомами простуды. И это не случайно, ведь жидкость помогает уменьшить концентрацию токсинов в крови, ускоряет их выведение, снижает температуру и предотвращает обезвоживание организма.

Поэтому, если вы или ваши близкие испытывают дискомфорт в горле, не медлите! Приготовьте один из этих напитков, чтобы устранить неприятные ощущения к моменту консультации у врача, сообщает Полезно 24.

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Имбирно-лимонный чай с добавлением корицы

Чай с лимоном от простуды / Фото Pexels

Доказано, что имбирь уменьшает количество бактерий в организме и уменьшает болевые синдромы, среди которых ломота в теле и дискомфорт в горле. А лимон и корица помогут уменьшить воспаление и повысить иммунитет.

Чтобы достичь максимального эффекта – прокипятите все ингредиенты и оставьте напиток настаиваться на 10-15 минут. Несколько чашек такого напитка позволят дождаться врача без лишней боли.

Мятный чай

Напитки из мяты от простуды / Фото Pexels

Чай с мятой – еще один напиток, который может помочь уменьшить боль в горле. Мята помогает снимать воспаление и уменьшать отек.

Заваривать чай можно как из свежей мяты, так и с засушенной. И главное – это натуральная и полезная альтернатива популярным леденцам.

Морковный фреш

Фреш из моркови от простуды / Фото Pexels

Морковный сок – универсальный напиток для борьбы с сезонными заболеваниями, а поскольку этот овощ обладает бактерицидным действием, его применяют при боли в горле. Главное правило – сок должен быть свежим, натуральным, без добавления сахара или меда. Поэтому магазинный сок для лечения горла не подойдет.

Чтобы приготовить этот напиток дома, используйте небольшую морковь и лимон. Просто смешайте их в блендере. Витамин С, которым богат этот фреш, быстро активизирует иммунитет, защитные механизмы горла и дыхательных путей.

Фреш из яблока / Фото Pexels

Ананасы и яблоки полезны для больного организма, ведь они помогают уничтожить бактерии и укрепить общий иммунитет. Для приготовления напитка смешайте все ингредиенты с помощью блендера.

Чтобы сохранить полезные свойства фреша важно пить его на голодный желудок небольшими глотками.