Чтобы обеспечить организм различными микроэлементами и не допустить накопления вредных веществ, диетологи рекомендуют максимально разнообразить свой рацион. Кроме этого, специалисты по питанию настаивают, что существуют продукты, чрезмерное употребление которых, может негативно повлиять на здоровье.

Избыток определенных продуктов может быть очень вреден для организма: провоцировать аллергические реакции, ухудшать работу желудочно-кишечного тракта и негативно отражаться на сердечно-сосудистой системе.

Конечно, все эти предостережения касаются исключительно неконтролируемого употребления определенных продуктов, сообщает Chesnok. Поэтому собрали наиболее опасную, по мнению диетологов, пищу, которую не стоит употреблять каждый день.

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Мясо на гриле

Опасность мяса, приготовленного на гриле / Фото Pexels

Да, мясо богато белком и при правильном приготовлении сохраняет низкую калорийность. Но все же диетологи советуют не увлекаться этим блюдом. Готовясь на гриле, мясо накапливает гетероциклические амины, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний, в частности рака толстого кишечника. При этом другие способы приготовление не считаются столь опасными.

Копченая рыба

При копчении не всегда уничтожаются все паразиты. Иногда, из-за несоблюдений условий копчения, рыба остается необработанной и может стать причиной вторжения гельминтов.

Более того – при копчении в рыбе образуется несколько видов канцерогенов. Особенно много их в рыбе горячего копчения, поскольку под воздействием температуры канцерогены активнее проникают внутрь рыбы. Не столь опасной считается рыба с толстой кожей – форель, сом или лещ.

Еще одно противопоказание к употреблению этого блюда – заболевания почек или сердца, поскольку высокое содержание соли может обострять имеющиеся патологии.

Тунец

Следует ограничить употребление тунца / Фото Pexels

Несмотря на высокое содержание цинка, магния, железа и белка, его регулярное употребление (тем более в консервированном виде), требует осторожности. Тунец – вид рыбы, которая очень быстро аккумулирует ртуть из окружающей среды. Поэтому ежедневное употребление этого продукта повышает риск возникновения сердечного приступа, ухудшает общее состояние сердечно-сосудистой системы и провоцирует сенсорные расстройства.

Грибы

Грибы – достаточно тяжелая пища, которая плохо перевариваются за высокого содержания хитина. Также они способны замедлять выделение желудочного сока, поэтому этот продукт должен осторожно использоваться людьми с заболеванием желудка.

Кокосовое масло

Кокосовое масло – это насыщенные жиры, содержащие триглицериды. Последние могут снижать уровень общего холестерина в организме, нередко становится причиной серьезных психофизиологических изменений: авитаминоза или нарушения гормонального фона.