Пробежка, жесткая диета, витаминные комплексы и психотерапия – это все приходит на ум, когда мы планируем стать здоровее, выносливее или внимательнее. Но на укрепление здоровья можно посмотреть с другой стороны.

Как утверждает Lifehacker, иногда за изменениями стоит не изнурительная работа над телом, а просто познания себя и своих истинных желаний. И в этом вам помогут эти 5 простых советов!

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Тренируйте самосознание

Самосознание – это способность точно выявлять и безошибочно считывать свое настроение, эмоции и стремления. Развивая этот навык, вы улучшаете как психическое, так и физическое здоровье.

Как это работает? Понимание своих чувств, мотивации и поведения делает нас более осознанным, а значит –позволяет двигаться по плану, принимать рациональные решения и не менять оценку в зависимости от обстоятельств или настроения. Это делает нас не только более привлекательными в глазах других людей, но и позволяет последовательно вносить коррективы в свою жизнь.

Что такое самоосознание / Фото Pexels

Если вы поймете собственную мотивацию, почему вам, например, стоит заниматься спортом – вы не забросите эту идею, а доведете ее к реализации. Далее предстоит проанализировать в каких ситуациях вы пропускаете тренировки, а, что наоборот – мотивирует выполнять нормативы. После проработки всех за и против, вы больше не вернетесь к мысли: "было бы хорошо заняться спортом". Вы точно будете знать, что вам это нужно, а значит – сконцентрируетесь на том, чтобы устранить факторы, сдерживающие будущее занятие, а не на бесплодных размышлениях о том, что могло бы произойти.

Среди самых популярных способов развить самосознание:

ведение дневника,

медитация,

самоанализ в конце дня.

Разобравшись в себе, становится просто использовать свои сильные стороны. И это вдохновляет становиться лучше версией себя!

Заведите собаку

Заведите собаку / Фото Pexels

Занятия в тренажерном зале, пилатес или утренняя пробежка – вот что чаще всего приходит в голову, когда решаешь укрепить здоровье. Однако вместо спортивных тренировок есть много других способов сделать регулярные физические нагрузки частью своей повседневной жизни. Например, можно парковаться подальше от входа в супермаркет, куда вы приехали за покупками, или перестать пользоваться лифтом.

Но лучшее решение – завести собаку. Если гулять с ней минимум 30 минут два раза в день, можно повысить свою активность, получая при этом эмоциональное удовольствие!

Ешьте больше растительной пищи

Считается, что мы должны потреблять пять различных фруктов и овощей в течение дня. Меган Росси, научный сотрудник кафедры нутрициологии Королевского колледжа Лондона, утверждает, что за неделю мы должны съедать 30 различных фруктов, овощей и других видов растительной пищи. Такое разнообразие, по мнению учёной, отвечает за здоровье кишечника.

Бактерии кишечника крайне важны для здоровья организма. Аллергия, ожирение, воспалительные заболевания, болезнь Паркинсона и даже депрессия связаны именно с ними.

Если цифра 30 кажется слишком недостижимой – начните с малого: просто еженедельно вводите в рацион один необычный и новый продукт.

Чаще улыбайтесь

Попробуйте сосредоточиться на том, чтобы стать счастливее. Есть множество конкретных вещей, которые можно начать делать, чтобы укрепить здоровье. Но если вы не удовлетворены своей жизнью, то, скорее всего, не сможете долго поддерживать серьезные изменения или регулярные занятия. Поэтому для начала настройтесь на одну-единственную перемену.

Чаще улыбайтесь / Фото Pexels

Узнайте, что больше всего тяготит вас и избавьтесь от этого. И наоборот – чаще делайте то, что заставляет вас улыбаться. Только после этого вы будете готовы серьезно заняться своим здоровьем.

Высыпайтесь

Здоровому взрослому человеку в среднем необходимо 8 часов полноценного сна, чтобы чувствовать себя хорошо. И даже незначительный дефицит сна может повлиять на наши когнитивные функции.

Делайте все, чтобы защитить свой сон: придерживайтесь режима, откажитесь от кофе во второй половине дня и отложите смартфон и ноутбук за несколько часов перед тем, как идти спать.