По поисковому запросу "как почистить печень" или "как провести детокс" можно найти немало абсурдных, а порой и опасных для здоровья советов. Люди до сих пор убеждены, что печень накапливает токсины, а сода, активированный уголь или лимон могут это все очистить.

Несмотря на то, что печень выполняет фильтрующую функцию, для ее очистки не нужны клизмы, безосновательно назначенные лекарства, длительные голодания с резкими срывами или уксусные растворы. Часто эти и другие манипуляции лишь приводят к ухудшению ее состояния, сообщает Полезно 24.

Конечно, после нескольких неудачных попыток самолечения печень вполне может потребовать лечения. Как этого избежать? Для начала следует перестать верить в мифы.

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Миф 1. Печень накапливает токсины и шлаки

Печень не требует "чистки" / Фото Hasld

Можете выдохнуть и расслабиться, печень ничего не накапливает. Это не резервуар, где собирается все страшное и вредное, а физиологически продуманный орган, который участвует в обмене белков, углеводов, жиров, гормонов, витаминов, обезвреживании и детоксикации как эндогенных (калий, глюкоза, этанол), так и экзогенных веществ. То есть ни о каких шлаки и речи быть не может.

Часто под видом шлаков пациентам демонстрируют хлопья желчи, которые можно заметить на УЗИ. Это говорит о том, что желчь становится густой и, как следствие, – печень нарушает процесс усвоения жиров.

Плотность желчи – показатель высокого риска образования желчных камней. И с этой проблемой должен разбираться врач. Самолечение и детокс только отберут ваше время.

Миф 2. Печень нуждается в чистке

Факт в том, что из печени просто ничего вычищать.

Если ваш врач прописывает желчегонные препараты для "очищения" – не спешите бежать в аптеку. Да, эти лекарства стимулируют работу желчного пузыря и разжижают желчь. Но это никак не отражается на функциональном состоянии органа. То же самое касается и грелки, и оливкового масла натощак, и содовых растворов.

Если вы проводите "народные процедуры очистки" 1–2 раза в году – ничего страшного не случится. Но если вы начинаете "залечивать" ими все имеющиеся симптомы – это повод обратиться к врачу. Боль в правом подреберье, чувство тяжести после еды, тошнота и вздутие живота могут быть симптомами нарушения работы органов пищеварения.

Миф 3. Боль в печени признак зашлакованности

Детокс печени – это миф / Фото Rawpixel

Сама по себе печень не болит, поскольку не имеет нервных окончаний. Если вы чувствуете боль после еды в этой области, причиной может быть нарушение оттока желчи из желчного пузыря.

Кроме этого понятия "зашлакованность" не имеет ничего общего с медициной, а классификатор болезней, утвержденный ВОЗ вообще не вносит шлаки в перечень заболеваний или симптомов.

В борьбе со шлаками можно потерять драгоценное время, которое следует потратить на лечение настоящей болезни: воспаление желчного пузыря или закупорки протоков.

Миф 4. Нужно принимать препараты для восстановления печени

Любые препараты следует применять только после назначения врача. Иначе – существует риск ухудшения состояния печени. Железу не нужно "восстанавливать", ведь в здоровом состоянии она прекрасно справляется с этим самостоятельно: в отличие от сердца и головного мозга, ее ткани способны к регенерации.

Лекарства для печени принимать исключительно по рецепту врача / Фото Unsplash

Врач может назначить препараты на основе расторопши. Этот препарат является мощным антиоксидантом и выводит соли тяжелых металлов. Если врач назначает такой препарат, значит, работа органа нарушена и он не справляется с нагрузкой самостоятельно. Это повод пересмотреть рацион и образ жизнь, но никак не заниматься самолечением и детоксикации.

Миф 5. С возрастом печень "изнашивается"

Функции печени действительно важно поддерживать, однако не детоксом, а правильным образом жизни: физическая активность, отсутствие насыщенных жиров в рационе, овощи и фрукты, сокращение углеводов, контроль веса и прием лекарств исключительно по назначению врача – вот простой рецепт нормальной работы печени.