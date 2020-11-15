Домашние тренировки – это возможность прокачать свое тело в любую свободную минутку. Впрочем, иногда даже для такой адаптивной практики не остается времени. Поэтому на помощь приходят 5 минутные тренировки

Канадская блогерша Мэдди Люмбернер стала популярной благодаря советам по правильному питанию. Кроме этого девушка рассказывает о здоровый режим дня, а на своем You-Tube канале регулярно выкладывает эффективные упражнения, которые можно повторять дома.

Цель Мэдди – вдохновить других на физическую активность: подготовить, стимулировать и продемонстрировать, что каждый может достичь своих целей.

В недавнем видеоролике девушка продемонстрировала как провести интенсивную тренировку и эффективно сжечь жир на животе.

Home Workout – Видео с канала MadFit

Среди преимуществ фитнес-упражнений девушки то, что вам не нужно дополнительное оборудование. А каждое видео построено таким образом, что вы сможете разогреть тело, исполнить желаемое нагрузки и отдохнуть. Последний пункт блогерша называет своеобразной релаксацией и охлаждением тела.

Попробуйте повторить эти упражнения несколько дней подряд – и вы увидите результат.