Активный образ жизни требует соответствующего ритма. И запускать его нужно с пробуждения. Собрали распространены утренние привычки, которые, как оказалось, мешают нашей продуктивности.

Вопрос продуктивности невероятно важен в современном мире. Вокруг столько задач, встреч и работы, что мы просто вынуждены пренебрегать своим утром, чтобы никуда не опоздать. Однако такая стратегия – проигрышная, сообщает bb.lv.

Собрали 5 распространенных ошибок, которые мы совершаем утром.

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Переводить будильник

Вред от перевода будильника / Фото Rawpixel

"Ну еще пять минуточек! – думаем мы после первого сигнала. – А может лучше 10!". И откладываем пробуждение еще на некоторое время.

Но так мы рискуем не только проспать работу, но и навредить своему здоровью. Когда мы отключаем будильник и проваливаемся в дремоту, запускается новый цикл сна, который через 10 минут будет прерван очередным звонком. И так несколько раз. Как следствие – вместо полноценного отдыха мы получаем раздробленный на множество фрагментов сон. С каждым последующим звонком будильника, в кровь будет поступать все больше кортизола. Поэтому совсем не удивительно, что через такие манипуляции наш организм будет получать стресс в течение всего рабочего дня.

Не застилать кровать

Застеленный кровать – признак производительных человек / Фото Rawpixel

Автор книги "Сила привычки" Чарлз Дахигг отмечает, что если вы застелите кровать после пробуждения – день пройдет значительно продуктивнее. Правда, автор так и не объясняет, где здесь причина, а где следствие.

Существует версия, что, застилая кровать, мы приближаемся к продуктивным и последовательным людям. В любом случае Чарльз Дахигг считает, что изменение своих привычек следует начать с кровати.

Начинать утро с кофе

Попробуйте отказаться от кофе / Фото Rawpixel

Утренняя чашка для многих превратилась в ритуал, без которого день не удался. Но нейрофизиологи считают, что от этой привычки лучше отказаться. Даже при стабильном режиме дня утром в нашей крови повышается уровень кортизола, который сам по себе активизирует наш организм. Поэтому в дополнительном кофеине нет необходимости.

Кроме этого, кофеин может вступать в конфронтацию с кортизолом. Поэтому выработка гормона стресса подавляется, а человек теряет органический утренний прилив сил.

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Хвататься за телефон после пробуждения

Не работать в постели / Фото Rawpixel

Так делают практически все. Но это не значит, что нас оправдано.

Вместо того чтобы встать с кровати и начать новый день, мы начинаем проверять почту и мессенджеры, обновляем ленту в соцсетях, листаем новости – это все приводит к потере мотивации и ухудшению настроения. Поэтому день лучше начинать без телефона. Покупайте обычный будильник, оставляйте гаджет в другой комнате и установите приложения, которые лимитируют использование смартфона.

Собираться в темноте

Включите свет / Фото Rawpixel

Осенью и зимой приходится просыпаться, когда за окном еще темно. И если при этом еще и не включать яркий свет, мозг решит, что на дворе ночь и откажется просыпаться.

В темное время суток эпифиз вырабатывает гормон мелатонин. Баланс мелатонина и кортизола связан с суточными ритмами и обеспечивает здоровую последовательность периодов сна и активности. Собираясь в темноте, мы откладываем выработку кортизола, а значит, мешаем себе проснуться.