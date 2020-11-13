Витамины – неотъемлемая часть составляющая нормальной работы организма. Они выполняют множество функций, главная из которых – активация ферментов. Это обязательное звено обменных процессов, а от их дефицита страдают органы и целые системы.

Лучший источник витаминов – сезонные овощи и фрукты. Осенью их становится меньше, а значит организму нужно помочь их раздобыть, сообщает Beauty Hack. Рассказываем какие витамины необходимо принимать с наступлением холодов.

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Цинк

Цинк помогает в формировании клеточных медиаторов ферментов и гормонов, регулируя обмен веществ. Кроме того, этот микроэлемент способствует регенерации кожи, волос, ногтей и помогает усваиваться другим витаминам. Его часто назначают в комплексной терапии при акне, а также при борьбе с возрастными изменениями.

Среди основных симптомов недостатка цинка в организме: раздражительность, сонливость, шелушение кожи.

Витамины, которые нужны осенью / Фото Pexels

Витамин D

Врачи рекомендуют употреблять витамин D в течение всего года. Но перед тем, как начать лечение, необходимо сдать анализы, чтобы понять оптимальную дозировку.

Витамин D участвует почти в 5000 реакциях, происходящих в нашем организме. От него зависит работа мозга, сердца, сосудов и почек. Кроме того, его уровень влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Минимальная необходимая доза витамина D – 2000 IU.

Омега-3

Полиненасыщенные жирные кислоты жизненно необходимы для поддержания нормального состояния кожи, волос и ногтей. Они укрепляют иммунитет, стимулируют мозговую деятельность, стимулируют регенерацию клеток. В большом количестве Омега-3 содержатся в жирных сортах рыбы, авокадо, нерафинированных растительных маслах и орехах.

Витамины, которые нужны осенью / Фото Pexels

Витамин В

Летом принимать витамины этой группы нет необходимости – они попадают в организм вместе с овощами и фруктами. Среди основных функций: нормализация работы сердечно-сосудистой системы, улучшение передачи генетической информации, улучшение работы кишечника, поддержание эмоционального здоровья, помощь в усвоении других микро- и макроэлементов. Например, железа.

Из овощей и фруктов, которые лежат на полках магазинов в осенне-зимний период, получить в полном объеме витамины группы B не получится – они разрушаются при транспортировке и хранении.

Первые признаки недостатка витаминов В – быстрая утомляемость, раздражительность и депрессивные состояния.

Магний

Доказано: почти у 30% населения наблюдается недостаток магния в организме. Врачи убеждены, что это связано со способами обработки пищи и применением минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Какова бы ни была причина, дефицит магния необходимо устранять. Среди первых признаков его нехватки – тревожность, судороги, повышенная раздражительность, бессонница.

Кстати, при беременности, в период лактации и полового созревания, а также при чрезмерных физических нагрузках организм потребляет больше магния. Соответственно, важно употреблять его в достаточных количествах.

Магний лучше усваивается с витамином В6, поэтому и принимать их лучше комплексно.