Работа, множество дел и рутина могут отнимать время и препятствовать полноценным занятием спортом. Как все же сохранять необходимый для поддержания здоровья уровень физических нагрузок?

Регулярные физические нагрузки позволяют снизить риск развития неинфекционных заболеваний, укрепить сердце, мышцы и кости, а также предотвратить развитие депрессии. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям от 18 до 64 лет уделять занятиям аэробикой 150-75 минут в неделю в зависимости от интенсивности занятий, сообщает Challenger.

Читайте также: Что случится с вашим телом, если вы будете делать планку ежедневно

Но для физических нагрузок необязательно идти в спортзал.

Двигайтесь во время телефонных звонков

Гуляйте во время телефонных звонков / Фото Pexels

В последнее время телефонных и видеозвонков стало все больше. Так почему не провести это время с пользой для тела? Подключите к смартфону гарнитуру и отправляйтесь на прогулку. Если же разговор затянулся – попробуйте выполнить простые упражнения, которые не повлияют на ваше дыхание, например подъем и опускание корпуса на носочках.

Замените спорт на уборку

Полезно и эффективно! Мытье полов поможет сжечь 240 ккал/ч, мытье окон – 167 ккал/ч, а пока вы пылесосите пол, организм теряет до 190 ккал/ч.

Откажитесь от использования лифта

Откажитесь от использования лифта / Фото Pexels

Езда в лифте не поможет сжечь калории, укрепить сердце и сосуды. А вот подъем по лестнице – может! За 10 минут такой ходьбы можно сжечь более 100 ккал.

И вообще ходите пешком

Ходьба – эффективный и безопасный вид физической активности. Прогуливайтесь на работу, за покупками и на встречу с друзьями. Прокладывайте интересные маршруты и изучайте город. А если вам станет скучно – загрузите на телефон аудиокнигу или любимые музыкальные альбомы.

Проводите время с детьми

Проводите время с детьми / Фото Pexels

Дети обожают много двигаться. Так почему бы не составить им компанию? Классики, скакалка, игры на улице, запуск воздушного змея и еще множество вариантов, которые вам позволит воплотить ваша фантазия.

Используйте фитнес-трекер

Умные часы и фитнес-трекеры помогут определить уровень вашей активности. А еще гаджет напомнит, что пора сделать разминку, пробежаться или прогуляться.