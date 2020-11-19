6 действенных способов, которые помогут больше двигаться в течение дня
Работа, множество дел и рутина могут отнимать время и препятствовать полноценным занятием спортом. Как все же сохранять необходимый для поддержания здоровья уровень физических нагрузок?
Регулярные физические нагрузки позволяют снизить риск развития неинфекционных заболеваний, укрепить сердце, мышцы и кости, а также предотвратить развитие депрессии. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям от 18 до 64 лет уделять занятиям аэробикой 150-75 минут в неделю в зависимости от интенсивности занятий, сообщает Challenger.
Читайте также: Что случится с вашим телом, если вы будете делать планку ежедневно
Но для физических нагрузок необязательно идти в спортзал.
Двигайтесь во время телефонных звонков
Гуляйте во время телефонных звонков / Фото Pexels
В последнее время телефонных и видеозвонков стало все больше. Так почему не провести это время с пользой для тела? Подключите к смартфону гарнитуру и отправляйтесь на прогулку. Если же разговор затянулся – попробуйте выполнить простые упражнения, которые не повлияют на ваше дыхание, например подъем и опускание корпуса на носочках.
Замените спорт на уборку
Полезно и эффективно! Мытье полов поможет сжечь 240 ккал/ч, мытье окон – 167 ккал/ч, а пока вы пылесосите пол, организм теряет до 190 ккал/ч.
Откажитесь от использования лифта
Откажитесь от использования лифта / Фото Pexels
Езда в лифте не поможет сжечь калории, укрепить сердце и сосуды. А вот подъем по лестнице – может! За 10 минут такой ходьбы можно сжечь более 100 ккал.
И вообще ходите пешком
Ходьба – эффективный и безопасный вид физической активности. Прогуливайтесь на работу, за покупками и на встречу с друзьями. Прокладывайте интересные маршруты и изучайте город. А если вам станет скучно – загрузите на телефон аудиокнигу или любимые музыкальные альбомы.
Проводите время с детьми
Проводите время с детьми / Фото Pexels
Дети обожают много двигаться. Так почему бы не составить им компанию? Классики, скакалка, игры на улице, запуск воздушного змея и еще множество вариантов, которые вам позволит воплотить ваша фантазия.
Используйте фитнес-трекер
Умные часы и фитнес-трекеры помогут определить уровень вашей активности. А еще гаджет напомнит, что пора сделать разминку, пробежаться или прогуляться.
Поделиться новостью