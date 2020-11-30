6 причин, почему дети становятся "плаксами" и как их успокоить
Плач ребенка может быть результатом болевых ощущений или психологических стрессов: прорезывание зубов у младенцев, поход к стоматологу или внезапная атака уличной собаки. Детская возбудимость, слезливость и эмоциональность выше, чем у взрослых. Хотя родители и окружающие обеспокоены нестабильностью детской психики, такое поведение считается вполне нормальным.
Как Вы, наверное, поняли, – темой нашей сегодняшней статьи станет детский плач, его причины и возможные методы воздействия. Для начала обратимся к Википедии и выясним, что известно об этом состоянии с научной точки зрения.
Плач для ребенка – это обычная реакция на любой раздражающий фактор. Не нужно сердиться, если Ваш ребенок плачет, поскольку за этой реакцией может стоять не очередная прихоть, а сигнал о помощи!
О чем свидетельствует детский плач / Фото Pexels
Если Ваш ребенок часто плачет и имеет меланхолический тип характера, не нужно бороться с плаксивостью самостоятельно, призывая малыша не плакать или высмеивать слезы. Особенно, если речь идет о мальчике. Такое воспитание может обострить ситуацию, а к естественной слезливости добавится неуверенность ребенка и неприятие себя.
Родителям, которым нравится лозунг: "зачем искать причину? Главное – чтобы не плакал", хотим напомнить, что такое отношение к ситуации отнюдь не приведет к позитивным изменениям в поведении ребенка. Даже наоборот – такой подход делает только хуже: у ребенка размывается образ авторитета и, как следствие, он становится манипулятором.
Как реагировать на плач ребенка / Фото Unsplash
Самые распространенные причины почему ребёнок плачет:
- эмоциональная нестабильность;
- неуверенность в себе;
- страх;
- желание привлечь к себе внимание;
- желание получить сострадание;
- усталость.
Вибуркол / Фото Heel
Рассмотрим отдельные ситуации и рекомендуемые модели поведения родителей:
- Если причина слез – страх, поговорите о нем с ребенком и таким образом начните борьбу с отрицательной реакцией. Объясните ребенку, что он в безопасности и ему ничего не угрожает.
- Проводите с ребенком как можно больше времени, уделяйте ему внимание. Тогда у ребенка не будет необходимости привлекать к себе внимание.
- Чаще говорите с ребенком, старайтесь отвечать на все его вопросы. Так ребенок будет чувствовать, что он на самом деле важен и может доверить вам свои переживания и тревоги.
- Попробуйте научить малыша управлять своими эмоциями. Объясните, как нужно реагировать на ситуации, которые приводят к плачу. В большей степени этот пункт подходит мальчикам.
- Попробуйте убедить малыша, что лить слезы – это пустая трата времени, которое лучше использовать для чего-то интересного или полезного. Например, для рисования, лепки из пластилина или игр.
- Проанализируйте график ребенка, возможно, она сильно устает из-за перегрузки. В таких случаях детская психика страдает в силу своих возрастных особенностей и несовершенной нервной системы. Поэтому нужно уменьшить обороты и все станет на свои места.
- Не забывайте говорить ребенку, что он хороший и Вы его любите. Часто дети боятся родительского осуждения, отсюда возникают и слезы. Например, из-за плохой оценки, порванной или загрязненной одежды, а также из-за других мелочей.
- Часто мальчики не менее уязвимы, чем девочки. Соответственно нет ничего страшного в их частых слезах. Просто ребенок пока не научилась правильно реагировать на текущие ситуации. И поэтому задача родителей – помочь ребенку разобраться в своих проблемах. В этой ситуации поможет беседа, совместный анализ обстоятельств и поиск выхода из существующей проблемы.
- В случае плача у младенцев и детей младшего возраста, который спровоцирован болевым синдромом (прорезывание зубов, воспалительные процессы различной локализации), возможно применение препаратов растительного происхождения. Одним из таких является Вибуркол. Его применение возможно при повышенной нервной возбудимости детей;
- При нарушении сна и невротическом синдроме, который сопровождается плачем, у детей в возрасте от 6 лет, помочь может натуропатический препарат Нервохеель. О его эффективности говорит успешный опыт специалистов Европы и стран СНГ.
Нервохеель / Фото Heel
Напоследок хочется вспомнить известное высказывание телеведущего-соотечественника: "Нехай проблеми і незгоди не роблять Вам в житті погоди, хай Вам щастить!".
Счастливого детства и спокойных ночей Вам и Вашим детям! Пусть нервная система будет всегда в норме.
Будьте здоровы!
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