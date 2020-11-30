Плач ребенка может быть результатом болевых ощущений или психологических стрессов: прорезывание зубов у младенцев, поход к стоматологу или внезапная атака уличной собаки. Детская возбудимость, слезливость и эмоциональность выше, чем у взрослых. Хотя родители и окружающие обеспокоены нестабильностью детской психики, такое поведение считается вполне нормальным.

Как Вы, наверное, поняли, – темой нашей сегодняшней статьи станет детский плач, его причины и возможные методы воздействия. Для начала обратимся к Википедии и выясним, что известно об этом состоянии с научной точки зрения.

Плач – одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно повышенное выделение из глаз особой секреции – слез.

Плач для ребенка – это обычная реакция на любой раздражающий фактор. Не нужно сердиться, если Ваш ребенок плачет, поскольку за этой реакцией может стоять не очередная прихоть, а сигнал о помощи!

О чем свидетельствует детский плач / Фото Pexels

Если Ваш ребенок часто плачет и имеет меланхолический тип характера, не нужно бороться с плаксивостью самостоятельно, призывая малыша не плакать или высмеивать слезы. Особенно, если речь идет о мальчике. Такое воспитание может обострить ситуацию, а к естественной слезливости добавится неуверенность ребенка и неприятие себя.

Важно! Анализируя поведение ребенка и причины возникновения плача, старайтесь реагировать правильно. Иногда частые приступы плаксивости могут потребовать консультации специалиста и проведения специальных неврологических исследований.

Родителям, которым нравится лозунг: "зачем искать причину? Главное – чтобы не плакал", хотим напомнить, что такое отношение к ситуации отнюдь не приведет к позитивным изменениям в поведении ребенка. Даже наоборот – такой подход делает только хуже: у ребенка размывается образ авторитета и, как следствие, он становится манипулятором.

Как реагировать на плач ребенка / Фото Unsplash

Самые распространенные причины почему ребёнок плачет:

эмоциональная нестабильность;

неуверенность в себе;

страх;

желание привлечь к себе внимание;

желание получить сострадание;

усталость.

Интересно. Слезы или драка – самые распространенные способы выявить негативные эмоции в детском возрасте.

Как себя вести с ребенком, который склонен к плачу Прежде всего, все зависит от фактора, который провоцирует такую реакцию. Поэтому сначала стоит выявить причину и только после этого действовать по соответствующим алгоритмам.

Вибуркол / Фото Heel

Рассмотрим отдельные ситуации и рекомендуемые модели поведения родителей:

Если причина слез – страх , поговорите о нем с ребенком и таким образом начните борьбу с отрицательной реакцией. Объясните ребенку, что он в безопасности и ему ничего не угрожает .

, поговорите о нем с ребенком и таким образом начните борьбу с отрицательной реакцией. Объясните ребенку, что . Проводите с ребенком как можно больше времени, уделяйте ему внимание. Тогда у ребенка не будет необходимости привлекать к себе внимание .

. Чаще говорите с ребенком , старайтесь отвечать на все его вопросы . Так ребенок будет чувствовать, что он на самом деле важен и может доверить вам свои переживания и тревоги.

, старайтесь . Так ребенок будет чувствовать, что он на самом деле важен и Попробуйте научить малыша управлять своими эмоциями . Объясните, как нужно реагировать на ситуации, которые приводят к плачу. В большей степени этот пункт подходит мальчикам.

. Объясните, как нужно реагировать на ситуации, которые приводят к плачу. В большей степени этот пункт подходит мальчикам. Попробуйте убедить малыша, что лить слезы – это пустая трата времени , которое лучше использовать для чего-то интересного или полезного. Например, для рисования, лепки из пластилина или игр.

, которое лучше использовать для чего-то интересного или полезного. Например, для рисования, лепки из пластилина или игр. Проанализируйте график ребенка , возможно, она сильно устает из-за перегрузки. В таких случаях детская психика страдает в силу своих возрастных особенностей и несовершенной нервной системы. Поэтому нужно уменьшить обороты и все станет на свои места.

, возможно, она сильно устает из-за перегрузки. В таких случаях и несовершенной нервной системы. Поэтому нужно уменьшить обороты и все станет на свои места. Не забывайте говорить ребенку, что он хороший и Вы его любите. Часто дети боятся родительского осуждения, отсюда возникают и слезы . Например, из-за плохой оценки, порванной или загрязненной одежды, а также из-за других мелочей.

. Например, из-за плохой оценки, порванной или загрязненной одежды, а также из-за других мелочей. Часто мальчики не менее уязвимы, чем девочки. Соответственно нет ничего страшного в их частых слезах. Просто ребенок пока не научилась правильно реагировать на текущие ситуации. И поэтому задача родителей – помочь ребенку разобраться в своих проблемах. В этой ситуации поможет беседа, совместный анализ обстоятельств и поиск выхода из существующей проблемы.

И поэтому задача родителей – В этой ситуации поможет беседа, совместный анализ обстоятельств и поиск выхода из существующей проблемы. В случае плача у младенцев и детей младшего возраста, который спровоцирован болевым синдромом (прорезывание зубов, воспалительные процессы различной локализации), возможно применение препаратов растительного происхождения. Одним из таких является Вибуркол . Его применение возможно при повышенной нервной возбудимости детей;

Одним из таких является . Его применение возможно при повышенной нервной возбудимости детей; При нарушении сна и невротическом синдроме, который сопровождается плачем, у детей в возрасте от 6 лет, помочь может натуропатический препарат Нервохеель. О его эффективности говорит успешный опыт специалистов Европы и стран СНГ.

Нервохеель / Фото Heel

Важно. Перед применением любых лекарственных средств, обязательно ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.

Напоследок хочется вспомнить известное высказывание телеведущего-соотечественника: "Нехай проблеми і незгоди не роблять Вам в житті погоди, хай Вам щастить!".

Счастливого детства и спокойных ночей Вам и Вашим детям! Пусть нервная система будет всегда в норме.

Будьте здоровы!