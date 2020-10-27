Тыква – источник ценных витаминов и микроэлементов. А блюда из него помогают оставаться в тонусе даже в период нарушенного иммунитета.

Осенью тыква становится незаменимым продуктом. Он подходит как для кремового супа-пюре, так и для выпечки сладких пирогов. Кроме этого, тыква имеет немало полезных свойств, сообщает Webmd.

Собрали самые интересные факты и полезные свойства тыквы.

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Улучшает состояние кожи

Тыква богата бета-каротином, который, попадая в организм, превращается в витамин А. Таким образом продукт стимулирует клеточное обновление: борется с акне, выравнивает тон кожи, снимает тусклость лица.

Высокое содержание аскорбиновой кислоты, которая помогает вырабатывать коллаген – еще одно весомое преимущество тыквы. Как утверждают ученые, именно коллаген способствует уменьшению растяжек и целлюлита.

Улучшает функции сердца

Тыква защищает организм от избытка свободных радикалов благодаря высокому содержанию антиоксидантов: альфа-каротина, бета-каротина и бета-криптоксантина. Эти элементы предотвращают повреждение клеток. Даже больше! Витамин С укрепляет сосуды, а калий нормализует кровяное давление и снижает риск инсультов.

Укрепляет иммунитет

Мякоть тыквы богата полезными веществами, которые усиливают защитные функции организма.

Бета-каротин создает белые кровяные клетки (лейкоциты), которые борются с инфекциями, вирусами и бактериями. Иммунопротектором также считается аскорбиновая кислота. Дополнительно защитную функцию организма осуществляет цинк, витамин Е, железо и фолиевая кислота. Не еда, а находка!

Очищает организм

Блюда из тыквы легко усваиваются, не раздражая слизистые оболочки. К тому же тыква считается мочегонным средством, а клетчатка очищает организм. Попадая в желудочно-кишечный тракт, она связывает токсины и эффективно выводит их из организма.

Врачи рекомендуют употреблять сок из свежей мякоти тыквы в случае нарушения функции почек и при отеках во время беременности.

Помогает контролировать вес

Несмотря на высокую пищевую ценность, в тыквах немного калорий. Плоды тыквы на 90% состоят из воды, благодаря этому в 100 г овоща содержится всего 22 ккал. Кроме того, тыква является источником клетчатки, которая повышает ощущение сытости. А еще в тыквенных плодах содержится карнитин, который ускоряет распад жиров.

Защищает зрение

Дефицит витамина А – одна из самых распространенных причин ухудшения зрения. Поэтому и здесь на помощь придет тыква. Она богата витамином А, а значит поможет устранить чрезмерную сухость глаз и предотвратить ухудшение ночного зрения.