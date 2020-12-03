Чем отличается сезонное аффективное расстройство от обычной зимней хандры? Эксперты по вопросам психического здоровья нашли ответ и четко обозначили признаки, которые помогут выявить депрессию.

Для людей, которые борются с сезонной депрессией, уменьшение светового дня – это начало истощения, апатии и обострения аппетита. Это состояние психического здоровья называется сезонным аффективным расстройством (САР) и считается подтипом клинической депрессии, которая начинается и заканчивается примерно в одно и то же время года. Зимняя депрессия начинается осенью, перетекает в зиму и стихает только весной, сообщает Huffpost.

В отличие от зимней хандры, которая не влияет на способность наслаждаться жизнью или выполнять рутинные дела, САР нарушает адекватное взаимодействие с внешним миром.

Читайте также: Как на вас повлияют 5 минут медитации в день – результаты исследований

Психологи выделили некоторые признаки, которые могут указать. что у вас развилась сезонная депрессия.

Вы чувствуете устойчивую грусть в течение всей зимы

Люди с САР знают, что самые тяжелые симптомы клинической депрессии проявляются в феврале и уменьшаются с наступлением весны. В это время вы можете испытывать чувство безнадежности или беспомощности.

Как выявить зимнюю депрессию / Фото Pexels

Нарушается аппетит

Изменения в вашем режиме питания, среди которых увеличение тяги к домашней еды и переедания могут быть свидетельством проблемы.

По словам профессора и руководителя кафедры исследований депрессии в Университете Британской Колумбии, сезонные расстройства включают симптомы повышенного аппетита с тягой к углеводам. Часто у людей с установленным диагнозом наблюдается не только влечение к еде, но и быстрое увеличение веса.

Вам не интересны занятия, которые раньше приносили удовольствие

Если вы не хотите заниматься любимыми делами, вероятно, дело не в том, что вы "перегорели". Подобная потеря интереса характерна для сезонной депрессии и наблюдается практически у всех пациентов с САР.

Автор книги "Жить с депрессией" Дебора Сэрани подчеркивает, что отсутствие удовольствия и апатия – это характерные симптомы депрессии. Кроме этого вы можете наблюдать снижение полового влечения.

Признаки зимней депрессии / Фото Pexels

Вы чувствуете постоянное истощение

Даже если вы спали больше чем 8 часов. Такая реакция организма тоже понятна. Сезонная депрессия делает людей вялыми, малоподвижными и не позволяет им проснуться утром.

Вы всегда раздражены

Заметили, что срываетесь на близкое окружение? Возможно, вы находитесь в конфликтах с коллегами или раздражаетесь, если ваши родные забыли убрать дома? Вас легко разгневать опозданием?

Если такое поведение характерно для вас только зимой, скорее всего, нужно обратиться к психотерапевту, ведь ощущение хронической раздражительности может перерасти в более серьезные заболевания.

У вас есть проблемы с концентрацией внимания

Люди, которые живут с сезонной депрессией, утверждают, что чувствуют отстранение от процесса, а их внимание рассеяно на множество отдельных элементов. Поэтому, если, кроме физического истощения, вы чувствуете затуманенное восприятие, замедленную скорость реакций или изменение когнитивных функций – не игнорируйте свое состояние.

Проводите больше времени с родными, гуляйте на свежем воздухе, ловите солнечные лучи и старайтесь высыпаться. Если же вы чувствуете, что не можете справиться самостоятельно – обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.