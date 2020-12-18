6 продуктов, которые помогают бороться тревожностью и улучшают сон
Тревога сегодня считается одной из самых распространенных проблем в мире. Это расстройство характеризуется постоянным беспокойством, нервозностью и нарушением сна. Часто тревожным людям рекомендуют медикаментозное решение проблемы, но наука утверждает, что беспокойство устраняют эти 6 продуктов.
Перечисленные продукты могут помочь уменьшить выраженность симптомов тревоги, сообщает Healthline. Это обусловлено тем, что именно эта пища влияет на расслабление организма и стимулирует работу мозга.
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Лосось
Лосось / Фото Unsplash
В состав этой рыбы входят питательные вещества, которые способствуют здоровью мозга, включая витамин D и омега-3 жирные кислоты, эйкозапентаеновые кислоты и докозагексаеновые кислоты. Последние помогают регулировать нейромедиаторы дофамин и серотонин, которые оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. Также исследования показывают, что эти кислоты минимизируют воспаление и предотвращают дисфункции клеток мозга. Таким образом достаточное количество EPA и DHA может уберегать мозг от повышенной тревоги, а также помогать со стрессорами, которые стимулируют тревогу.
Кроме вышеупомянутого, лосось содержит немало витамина D, который повышает уровень успокаивающих нейромедиаторов.
По данным исследований, те, кто употреблял лосось хотя бы несколько раз в неделю, испытывали меньше беспокойства, чем люди, которые продолжали употреблять курицу, свинину или говядину.
Ромашка
Ромашка содержит большое количество антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и могут бороться с тревожными эпизодами.
По данным исследований, люди с диагностированным генерализированным тревожным расстройством, которые регулярно употребляли экстракт ромашки, отметили об уменьшении симптомов и интенсивности симптомов. Другое исследование показало схожие результаты. По его результатам, те, кто употреблял экстракт ромашки в течение восьми недель, наблюдали уменьшение симптомов депрессии и тревоги.
И, хотя, результаты большинства исследований указывают, что ромашка – отличная альтернатива лекарствам, науке нужны дополнительные данные, чтобы констатировать противотревожное действие растения.
Куркума
Куркума / Фото Unsplash
Куркума – это специя, которая содержит куркумин – соединение, что укрепляет здоровье мозга и используется для профилактики тревожных расстройств.
Исследования на животных показывают, что куркумин может повышать содержание DHA омега-3 жирной кислоты в мозге, помогает организму синтезировать их еще эффективнее. Кроме этого в одном из исследований указано, что 20 мг/кг куркумина вызвало значительный противотревожный эффект у мышей, находившихся в стрессовых условиях.
Среди прочего, куркумин обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, может уменьшать воспалительные маркеры, такие как цитокины и повышать уровень антиоксидантов в крови. Таким образом, специя не только положительно влияет на снятие стресса, но и улучшает все функции организма.
Черный шоколад
Черный шоколад содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые могут способствовать работе мозга. механизм их действия направлен на приток крови к мозгу и улучшение его способности приспосабливаться к стрессовым ситуациям.
Исследование указывает, что люди, употреблявшие темный шоколад дважды в день в течение двух недель, имели более низкий уровень гормонов стресса, лучше высыпались и легче переносили стресс.
Йогурт
Натуральный йогурт / Фото Unsplash
Пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут улучшить несколько аспектов вашего самочувствия, включая психическое здоровье.
Исследования показали, что йогурты могут способствовать психическому здоровью и работе мозга, ингибируя свободные радикалы и нейротоксины, которые могут повредить нервную ткань мозга и привести к беспокойству.
Несмотря на благоприятные данные исследований, важно помнить, что не все йогурты содержат пробиотики. Поэтому, чтобы получить пользу от этого продукта, выбирайте йогурт, который содержит живые активные культуры.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит L-теанин – аминокислоту, которая оказывает положительное влияние на частоту сердечных сокращений, что является органической реакцией на стресс и тревогу. Также исследования утверждают, что зеленый чай снижает уровень кортизола – гормона стресса, который тоже провоцирует повышенную тревожность.
Также L-теанин помогает избежать перевозбуждения, повышать дофамин и серотонин, а также наполняет организм антиоксидантами, которые положительно влияют на мозг.
Несмотря на то, что все эти выводы являются многообещающими, важно уточнить, что большинство исследований все же проводилась на животных. Действие этих продуктов на людей не полностью изучено, а значит, кроме профилактики, следует обратиться к терапевтам, которые предоставят рекомендации насчет уменьшения тревоги.
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