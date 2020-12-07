Вы точно слышали, что употребление большого количества соли вредит здоровью: приводит к повышению кровяного давления, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, сообщает Healthline.

Среди других факторов риска заболеваний сердца – диабет, наследственность и неправильный образ жизни. Тем не менее вы можете предотвратить осложнения, изменив ежедневные привычки. Для начала – замените продукты с высоким уровнем натрия на более полезные блюда.

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Профессор Медицинской школы Индианы Мортон Тавел отмечает, что стоит ограничиваться дозой 2300 мг натрия в день. Это примерно одна чайная ложка соли. Он рекомендует выбирать продукты, которые имеют маркировку "с низким уровнем натрия" и употреблять пищу, содержащую менее 5% рекомендуемой суточной нормы соли.

Овощи полезны для сердца / Фото Unsplash

Свежие и замороженные овощи имеют низкое содержание натрия (обычно менее 50 мг на порцию).

Но нужно быть осторожными с консервированными овощами. Это же касается заправок для салатов с высоким содержанием соли. Часто сочетание свежих овощей с консервированной кукурузой или майонезом полностью аннулируют эффект употребления свежих продуктов. Вместо этого – вы можете заправлять салат бальзамическим уксусом.

Картофель

Картофель давно получила статус демонического продукта от которого стоит отказаться. Но не все так страшно. Дело в том, что запеченный картофель и батат имеют низкое содержание натрия и много калия. Однако при их приготовлении следует отказаться от использования рафинированного масла и соли.

А если хотите добавить вкуса – используйте сальсу с низким содержанием натрия или посыпьте батат небольшим количеством корицы.

Орехи и попкорн

Польза орехов / Фото Unsplash

Несоленые орехи в скорлупе – идеальный вариант перекуса для тех, кто придерживается безнатриевой диеты. Они совсем не содержат натрия, а то, что их нужно чистить – помогает не переедать.

Попкорн без добавления соли и специй, кстати, тоже является прекрасным деликатесом с низким содержанием натрия, а для того, чтобы придать ему немного пряности, добавьте в пакетик с попкорном пару капель оливкового масла.

Фрукты

Как и овощи, фрукты содержат минимальное количество натрия. Яблоки, абрикосы, папайя и груши должны стать вашими лучшими друзьями и войти в ежедневный рацион. То же самое касается бананов, которые также содержат полезный для сердца калий.

Попробуйте заменить столовый сахар фруктами. Например, вместо печенья вы можете есть яблоко, а вместо пирожных – абрикосы.

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Фрукты с натуральным йогуртом / Фото Unsplash

Натуральные йогурты

В натуральном йогурте очень мало натрия, поэтому попробуйте избегать ароматизированных версий этого продукта.

Добавьте к нему немного фруктов и вы получите здоровый десерт с низким содержанием натрия, что не нанесет вреда сердцу, в отличие от мороженого или шербета

Фасоль, бобовые и крупы