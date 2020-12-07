6 продуктов с низким содержанием натрия для лучшей работы сердца
Исследования показывают, что высокая концентрация соли может привести к высокому кровяному давлению, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту. Но не стоит волноваться. Для начала пересмотрите свой привычный рацион. Возможно, замена некоторых ингредиентов позволит вам избежать рисков.
Вы точно слышали, что употребление большого количества соли вредит здоровью: приводит к повышению кровяного давления, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, сообщает Healthline.
Среди других факторов риска заболеваний сердца – диабет, наследственность и неправильный образ жизни. Тем не менее вы можете предотвратить осложнения, изменив ежедневные привычки. Для начала – замените продукты с высоким уровнем натрия на более полезные блюда.
Читайте также: Вместо куриного мяса и сыра: 10 продуктов с высоким содержанием белка
Профессор Медицинской школы Индианы Мортон Тавел отмечает, что стоит ограничиваться дозой 2300 мг натрия в день. Это примерно одна чайная ложка соли. Он рекомендует выбирать продукты, которые имеют маркировку "с низким уровнем натрия" и употреблять пищу, содержащую менее 5% рекомендуемой суточной нормы соли.
Овощи – всегда удачный выбор
Овощи полезны для сердца / Фото Unsplash
Свежие и замороженные овощи имеют низкое содержание натрия (обычно менее 50 мг на порцию).
Но нужно быть осторожными с консервированными овощами. Это же касается заправок для салатов с высоким содержанием соли. Часто сочетание свежих овощей с консервированной кукурузой или майонезом полностью аннулируют эффект употребления свежих продуктов. Вместо этого – вы можете заправлять салат бальзамическим уксусом.
Картофель
Картофель давно получила статус демонического продукта от которого стоит отказаться. Но не все так страшно. Дело в том, что запеченный картофель и батат имеют низкое содержание натрия и много калия. Однако при их приготовлении следует отказаться от использования рафинированного масла и соли.
А если хотите добавить вкуса – используйте сальсу с низким содержанием натрия или посыпьте батат небольшим количеством корицы.
Орехи и попкорн
Польза орехов / Фото Unsplash
Несоленые орехи в скорлупе – идеальный вариант перекуса для тех, кто придерживается безнатриевой диеты. Они совсем не содержат натрия, а то, что их нужно чистить – помогает не переедать.
Попкорн без добавления соли и специй, кстати, тоже является прекрасным деликатесом с низким содержанием натрия, а для того, чтобы придать ему немного пряности, добавьте в пакетик с попкорном пару капель оливкового масла.
Фрукты
Как и овощи, фрукты содержат минимальное количество натрия. Яблоки, абрикосы, папайя и груши должны стать вашими лучшими друзьями и войти в ежедневный рацион. То же самое касается бананов, которые также содержат полезный для сердца калий.
Попробуйте заменить столовый сахар фруктами. Например, вместо печенья вы можете есть яблоко, а вместо пирожных – абрикосы.
Читайте также: Здоровое сердце и похудения: 5 причин есть бананы ежедневно
Фрукты с натуральным йогуртом / Фото Unsplash
Натуральные йогурты
В натуральном йогурте очень мало натрия, поэтому попробуйте избегать ароматизированных версий этого продукта.
Добавьте к нему немного фруктов и вы получите здоровый десерт с низким содержанием натрия, что не нанесет вреда сердцу, в отличие от мороженого или шербета
Фасоль, бобовые и крупы
Что есть для профилактики диабета / Фото Unsplash
В фасоли и чечевицы тоже мало натрия. А такие крупы, как пшено могут помочь снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета 2 типа. Начните свой день с овсяных хлопьев, включите в рацион рис и нут.
Если вы покупаете консервированные бобовые, то позаботьтесь, чтобы на этикетке было указано низкое содержание натрия.
Если вам недостаточно натурального вкуса этих продуктов, попробуйте заправлять еду халапеньо, луком, соком лимона или лайма. Вы также можете добавить к блюдам различные травы и специи: куркуму, тимьян, розмарин, паприку или сушеный чеснок.
Поделиться новостью