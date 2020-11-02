Еда – главный поставщик энергии. Поэтому удачно подобранный рацион сможет преодолеть усталость и улучшить самочувствие. Составили список продуктов с высоким содержанием белков, клетчатки и жизненно важных микроэлементов, чтобы вы смогли чувствовать себя лучше.

Люди с хронической усталостью требуют особого внимания, поскольку часто такое состояние является симптомом сложных заболеваний, сообщает Полезно 24. Если усталость возникает из-за работы, учебы или чрезмерной физической активности – восстановить энергию помогут эти 7 продуктов.

Тофу

Блюдо из тофу / Фото Pixabay

Тофу – это продукт, изготовленный из конденсированного соевого молока, которое содержит белок, клетчатку и комплекс аминокислот. Среди микроэлементов в составе тофу – кальций, цинк, магний и железо. Регулярное употребление этого продукта способно уменьшить риск развития рака желудка и диабета. Кроме этого, тофу положительно влияет на прочность костей, когнитивные функции мозга и повышение упругости кожи.

Бурый рис

Бурый рис значительно полезней, чем привычный для нас – белый. Он богат клетчаткой, магнием и витаминами группы B. К тому же порция бурого риса содержит больше железа, марганца и фосфора. По результатам исследований, переход на этот вид риса способен снизить риск развития диабета второго типа примерно на 15%.

Овсянка

Овсяная каша богата клетчаткой / Фото Pixabay

Овсяная каша – самая эффективная еда для тех, кто ищет длительный заряд бодрости и энергии. В ней не так много калорий, а за питательность отвечает клетчатка, которая обеспечивает высокий индекс сытости и помогает снизить вес.

Лосось

Лосось – источник омега-3 жирных кислот. Организм не способен производить эти кислоты самостоятельно, поэтому продукты с их содержанием особенно важны. Благодаря жирности и высокому содержанию белка, лосось обладает высокой энергетической ценностью. Результат закрепляют витамины группы B, которые отвечают за здоровье сердца и мозга.

Чечевица

Чечевица – источник белка / Фото Pixabay

Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, чечевица дольше переваривается в желудке, а значит –следующий прием пищи ждет вас нескоро. Источником энергии чечевицы является железо: микроэлемент входит в состав гемоглобина и отвечает за успешную транспортировку кислорода во все клетки тела. Достаточный уровень железа способствует выработке энергии и улучшает метаболизм.

Брокколи

Этот овощ содержит клетчатку, витамины С и К, железо, калий, а также рекордное количество белка. Кстати, брокколи не только заряжает энергией, но и обладает противовоспалительными свойствами. Чтобы сохранить все полезные свойства продукта, готовьте его на пару или добавляйте в салаты.

Бананы

Бананы – продукт для хорошего настроения / Фото Pixabay

Бананы сочетают сложные углеводы, натуральный сахар, аминокислоты и минералы, необходимые для быстрой работы мозга. Глюкоза в составе банана дает заряд энергии, а клетчатка и белок способствуют сытости. Кроме этого, углеводы поддерживают активность центральной нервной системы, которая отвечает за скорость реакции.