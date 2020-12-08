Бессонница, поверхностный сон и частое пробуждение могут отнимать у вас много сил и энергии. Утром вы чувствуете себя раздраженными или сонными, и никакие советы не могут помочь решить эту проблему. Знакомо? Тогда читайте дальше!

Эксперимент американских ученых с участием 8937 человек, показал, что почти треть взрослых просыпаются ночью. Подобный сбой случается регулярно или может повторяться около 3-х раз в неделю. Более того – 40% опрошенных и вовсе не могут уснуть повторно, сообщает How to Green.

Если вам знакомо чувство бессонница после пробуждения, вы должны понимать насколько это неприятное и истощая явление. Поэтому кроме вероятных причин пробуждений, предлагаем 7 решений!

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Причины пробуждения посреди ночи / Фото Pexels

Неудобные условия

То, насколько легко вас разбудить может определяться фазой сна, в которой вы находитесь.

Когда вы спите, ваше тело проходит 4 стадии сна. Первая наиболее "чувствительная", а значит, находясь в ней, вы реагируете на фары авто со двора, стук двери или неотрегулированную температуру воздуха.

Что делать

Ваша спальня должна быть темной и тихой. Используйте беруши и, в случае необходимости, специальную маску для сна. Приобретите вентилятор или обогреватель, чтобы поддерживать в помещении оптимальный климат контроль (температура должна составлять 18-21ºC), кроме этого позаботьтесь, чтобы воздух не был слишком сухим.

Стресс и тревожность

Проблемы со сном – один из самых распространенных симптомов тревожного расстройства. Они могут проявляться в виде ночных приступов паники, которые часто как раз являются причиной внезапного пробуждения.

Что делать

Согласно исследованиям специалистов из Калифорнийского университета, медитация и релаксация перед сном являются эффективными методами борьбы с нарушением сна. Ученые также советуют людям с серьезными проблемами со стрессом попробовать курсы психотерапии. Например, когнитивная поведенческая терапия может улучшить качество сна, помогая вашему мозгу контролировать тревожные мысли.

Пробуждение ночью / Фото Pexels

Ноктурия

Ноктурия – это состояние, следствием которого является ночные пробуждения для похода в туалет.

Исследование, опубликованное в International Neurourology Journal, показало, что 856 опрошенных около 23% женщин и 29% мужчин подвержены этой патологии. Если вы тоже просыпаетесь 2-3 раза среди ночи (даже если ограничиваете количество выпитой жидкости перед сном), это может свидетельствовать о нарушении электролитного баланса. С другой стороны – если вы пьете много, но ваше тело получает недостаточное количество соли, организм может попытаться избавиться от жидкости в ночное время.

Что делать

Если у вас действительно снижен уровень натрия (гипонатриемия), врачи советуют выпивать небольшой стакан воды со щепоткой морской соли перед сном.

Алкоголь перед сном

Любой вид алкоголя умеет "играть" со стадиями сна. В течение первых нескольких часов ваш организм перерабатывает алкоголь, поэтому заснуть после бокала вина вы можете легко. Однако этот процесс часто мешает здоровому протеканию фазы быстрого сна. Поэтому вторая половина вашей ночи, скорее всего, будет беспокойной и фрагментированной.

Что делать

Терапевты советуют переставать пить любые алкогольные напитки по крайней мере за 3 часа до сна, чтобы дать своему телу время на переработку выпитого.

Как улучшить сон / Фото Pexels

Апноэ во сне

Апноэ – временное прекращение дыхательных движений вследствие усиленной вентиляции легких.

Если вы проснулись посреди с чувством сухости во рту и вам нужно отдышаться или глубоко вдохнуть – причиной может быть ночное апноэ. Это нарушение замедляет и даже останавливает дыхание, пока вы спите. Мышцы в горле расслабляются слишком сильно, дыхательные пути сужаются, а уровень кислорода падает, как результат, – ваш организм вас будит.

Что делать

Используйте солевой спрей, дыхательные полоски или систему носового орошения. Бросьте курить, регулярно занимайтесь спортом, а также избегайте приема алкоголя и жирной пищи за 3 часа до сна.

Вы неправильно поели перед сном

Употребление слишком большого количества пищи тоже затрудняет процесс засыпания. Кислотный рефлюкс – процесс, когда в желудке подниматься уровень кислотности, вызывает ночную изжогу. Именно последнее является частой причиной пробуждения.

Слишком длинные голодания тоже негативно влияет на качество сна. Желудок, который издает звуки, может легко вас разбудить. Кроме этого голод может также спровоцировать гипогликемию – состояние, когда падает уровень сахара в крови.

Что делать

Придерживайтесь баланса микро- и макронутриентов, не переедайте и не позволяйте своему организму недополучать необходимые питательные элементы.

Вы просматривали ленту соцсетей

Если каждый вечер перед сном вы просматриваете ленту соцсетей, вероятно, именно это заставляет вас просыпаться посреди ночи. Влияние синего света от смартфонов и компьютера мешает организму вырабатывать мелатонин – гормон, который помогает нам засыпать.

Что делать

Снизьте яркость освещения в комнате, а также постарайтесь отдать предпочтение чтения бумажной книги в переплете или хотя бы уменьшите яркость экрана телефона.