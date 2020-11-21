Диетология – это о здоровом подходе к своему телу. Поэтому, выбирая очередную диету, следует задуматься о балансе, разнообразии и самочувствии. Как? Об этом – в нашем материале.

Диетолог и нутрициолог Богдана Тарасюк работает с темой похудения более 7 лет. Как указано в описании ее профиля, за это время консультации девушки прошло более 2500 клиентов.

Среди основных тем страницы Instagram – диетическое питание, польза витаминов, психология и демонстрация результатов работы. Недавно в одном из своих сообщений Богдана поделилась принципами здорового питания, которых она придерживается в своей работе.

Здоровый образ жизни – это и профилактика различных болезней, и поддержание здорового веса, и улучшение качества, и увеличение продолжительности жизни. Но чтобы организм получал все необходимые вещества, нужно знать основные принципы правильного питания, сообщает Body Antidiet

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Здоровое питание начинается со здоровья ⠀

Обследуйтесь и получите все исходные данные о своем здоровье. Организуйте питание не просто так, а на основе полученной информации.

Калорийность суточного рациона

Калорийность в целом не так важна, но напрямую связана с энергозатратами.

С возрастом суточная калорийность меняется, поэтому каждому возрасту – своя норма. Не говорите, что в "25 я все ела и не полнела", а меняйте свои пищевые привычки соответственно возрасту.

Разнообразие рациона

Правильное питание должно быть не только вкусным, но и охватывать все пищевые продукты, где содержатся незаменимые соединения.



Овощи и фрукты

Ешьте больше свежих овощей и фруктов. Они содержат необходимые витамины, микроэлементы, клетчатку и другие необходимые вещества для нашего организма. Без них, конечно, можно. Но зачем?

Питьевой режим

Придерживайтесь питьевого режима. Независимо от времени года! Во время значительных физических нагрузок, употребление воды нужно увеличить.

Витамины

Не пренебрегайте этим и сдайте анализы на базовые дефициты. Согласно результатам пополняйте недостаток витаминами.

Разгрузочные дни

Делайте такой день, хотя бы 1 раз в 2 недели. Это поможет вам нормализовать работу пищеварительной системы. Но не путайте разгрузочные дни с голоданием.

Ешьте медленно, не на ходу

Не ешьте во время просмотра новостей, ленты Инстаграм или еще какого-то параллельного занятия. Вы должны быть полностью сосредоточены на приеме пищи. Это улучшит ваше пищеварение вследствие обдуманного пережевывания пищи.