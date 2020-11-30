Съесть тарелку куриного бульона, выпить имбирный чай или попробовать немного рыбы, когда у тебя температура или насморк – определенно хорошая идея. Но, кроме продуктов, что ускоряют процесс выздоровления, существуют и такие, которые оказывают противоположный эффект.

Все, что мы едим, отражаться на самочувствии. Особенно ярко это выражается в те моменты, когда организм ослаблен и истощен из-за простуды, стресса или других факторов. Поэтому, чтобы помочь иммунитету и ускорить выздоровление, стоит тщательно подойти к выбору пищи.

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Вот список продуктов, которые не стоит употреблять во время простуды, сообщает Big Picture.

Сладости и конфеты

Сладости во время простуды / Фото Pexels

Ни для кого не секрет, что во время болезни следует избегать сахара. Это связано с тем, что этот продукт провоцирует воспаление, снижает иммунитет и замедляет работу лейкоцитов (белых кровяных клеток), отвечающих за борьбу с инфекцией.

Молоко

Молочные продукты могут временно сгущать слизь, из-за чего вредные аллергены дольше задержатся в организме.

Цельное молоко стимулирует выработку мокроты. Это полезно, если вы полностью здоровы. В таком случае молоко поможет выработать и активизировать защитный барьер. Но во время болезни, организм самостоятельно усиливает выработку этой слизи, соответственно, молоко только ухудшит ситуацию.

Мороженое

Мороженое во время простуды / Фото Pexels

Мороженое не может успокоить боль в горле, зато может отсрочить выздоровление.

Большинство видов мороженого отличаются высоким содержанием насыщенных жиров, которые вызывают воспаление. К тому же мороженое насыщенно сахаром, что лишь раздражающие слизистую оболочку.

Кофе

Кофе не только стимулирует и бодрит, но и обезвоживает организм. Во время простуды такое свойство кофе может ухудшить мышечные боли и спровоцировать сильную ломоту в теле.

Иммунная система эффективна тогда, когда организм хорошо увлажненный. Поэтому лучше избегать продуктов, которые могут навредить при борьбе с инфекциями.

Перец чили

Перец чили во время простуды / Фото Pexels

Капсаицин в перце чили раздражает носовой проход, провоцируя выработку слизи. Поэтому, если один из симптомов вашей простуды – насморк, следует воздержаться от употребления острого перца.

Спиртные напитки

Водка с перцем, глинтвейн и пиво с медом не ускоряют выздоровление, а наоборот – замедляет его.

Влияние спиртного – стрессовый фактор, который не только ослабляет и обезвоживает организм, но и снижает иммунитет.

Бананы

Когда нельзя употреблять бананы / Фото Pexels

Бананы бесспорно очень полезный продукт, однако от них лучше воздержаться в период простуды. Это связано с выбросами гистамина, что усиливает насморк. К тому же в бананах высокое содержание сахаров, которые могут снизить эффективность реакции иммунной системы на болезнь.

Макароны

Рафинированные углеводы, так же как и сахар, способны усиливать воспаление и ухудшать способность иммунитета противостоять простуде. Поэтому отложите пасту к моменту выздоровления.