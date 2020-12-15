Вы могли неоднократную слышать, что ежедневные прогулки положительно влияют на ваше здоровье и тело. И, если вам казалось, что это ничем не подкрепленный стереотип, – спешим изменить ваше мнение.

Тренировка в зале, длинные пробежки, а может лучше обычная ежедневная прогулка? Ведущие ученые утверждают, что такой способ провести время – не только отличная альтернатива физической нагрузкой, но и основа здорового образа жизни, сообщает Lively. В частности, прогулки прокачивают сердечно-сосудистую систему, помогают вентилировать легкие и насыщают организм витамином D.

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Собрали 8 научно доказанных фактов, которые перевернут ваше представление о ежедневных пеших прогулках.

Почему стоит ходить пешком / Фото Pexels

Ускорится процесс похудения

Исследователи из университета штата Юта доказали, что каждая минута интенсивной ходьбы способна снизить риск ожирения. По данным эксперимента, женщины, которые активно передвигаются в течение дня, снижают риск на 5%, в то же время мужчины, совершившие такое же количество шагов, уменьшают угрозу на 2%.

Уменьшится риск некоторых видов рака

Американское онкологическое общество неоднократно утверждало, что ходьба – это мощное профилактическое средство. В одной из своих статей исследователи утверждали, что передвижение пешком защищает от рака молочной железы даже в том случае, если у женщины есть и другие факторы риска (вредные привычки или избыточный вес).

Эти выводы основаны на результатах исследования с участием 73 615 женщин, которых разделили на группы. Первая ходила пешком не менее 7 часов в неделю, другая – суммарно преодолевала путь, который составлял 3 часа. В выводах указано, что именно у второй группы повышался риск рака молочной железы. И не просто, а на 14%!

Прокачается иммунная система

Гулять полезно даже в холодную погоду. В течение 12 недель ученые наблюдали за около тысячей добровольцев. Одни проводили больше времени на свежем воздухе, другие – практически избегали пеших прогулок. Оказалось, что добровольцы, которые ежедневно гуляли хотя бы 20 минут, сократили количество простудных заболеваний на 43%, по сравнению с теми, кто передвигался транспортом.

Польза пеших прогулок / Фото Pexels

Улучшится психическое здоровье

По данным клиники Майо, ходьба помогает бороться с депрессивными и тревожными расстройствами. Поэтому ученые рекомендуют добавить в свой график дня небольшую физическую активность.

Снизится риск сахарного диабета

По мнению Ассоциации по борьбе с диабетом, анаэробные упражнения помогают телу эффективнее использовать инсулин. Однако для людей с факторами риска есть несколько оговорок. Во-первых, активные физические нагрузки требуют употребления достаточного количества воды, во-вторых, отправляясь на прогулку, стоит иметь при себе запас глюкозы или инсулина, в случае гипогликемии.

Уменьшится тяга к сладкому

Даже 15-минутная прогулка может уменьшить тягу к сладкому. Если никак не можете перестать есть шоколад и простые углеводы – начните больше ходить!

Укрепится сердце и сосуды

Прогулка, которая длится 2,5 часа в неделю, снижает риск сердечных заболеваний на 30%.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы. Исследование с участием людей 40-65 лет показали, что пешие прогулки способны укреплять сердце, независимо от вашего возраста.

Замедляется процесс старения

Медицинская Ассоциация провела исследование, по данным которого ходьба улучшает показатели физического здоровья у людей 70-89 лет. Несколько позже ученые обнаружили связь между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни пожилых людей.