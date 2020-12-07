Базовые анализы, которые важно сдавать ежегодно – список эндокринолога
Собрали 8 базовых анализов, которые помогут вовремя обнаружить заболевания и предотвратить их обострение.
Эндокринолог с 10 летним стажем талья Домбровский регулярно рассказывает о гормоны, анализы и правильное употребление витаминов. Информацией об ответственном лечения талья делится на своем Instagram-акаунте.
Недавно врач решила напомнить об анализах, которые стоит задавать каждый год. Это универсальные советы как для мужчин, так и для женщин. Поэтому сохраните этот список на случай очередного прохождения медобследований.
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Во-первых, сообщает dr_dombrovskaya, лучше когда пациент приходит на прием, подает актуальные жалобы, получает предварительный диагноз и список обследований. Во-вторых, после обследования стоит еще раз обратиться к врачу, чтобы получить полноценный вывод.
Тем не менее множество пациентов хотят прийти к врачу с пройденными анализами. Чтобы не сдавать лишнего – обратите внимание на эти базовые пункты. ⠀
Какие анализы сдать / Фото Pexels
Общий анализ крови
Благодаря этому анализу происходит первичная диагностика большинства заболеваний. Именно он позволяет оценить общее состояние организма и выявить заболевания (анемия, воспалительные процессы, проблема с кроветворением и т.д.).
Анализ на ферритин
Анализ уровня ферритина в крови поможет выявить количество депонированного железа в организме.
Общий белок в крови
Этот анализ поможет выявить актуальную концентрацию белков в плазме крови.
Общий белок крови является суммарной концентрацией глобулинов и альбумина в сыворотке крови.
Эндокринолог советует считать количество потребленного белка в сутки. С этим поможет любое приложение для подсчета ккал. Взрослым в среднем нужно 1,0-1,3 г/кг текущей веса.
Анализ на тиреотропный гормон или ТТГ
Этот анализ поможет определить функциональное состояние щитовидной железы. Иногда может потребоваться анализ свободных фракций гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина свободного (Т4.)
Какие анализы сдать / Фото Pexels
25-ОН-витамин D
Этот анализ покажет, что с запасами витамина D. К сожалению, его дефицит практически поголовный. Но и прием витамина без предварительной диагностики – не панацея.
Анализ на общий кальций + альбумин
Этот анализ поможет выявить можно давать витамин D в больших дозах. А также нет ли нарушений в обмене кальция.
Витамин В12 общий
Сдача этого анализа важна, поскольку мы получаем недостаточно витамина В12 с пищей.
Глюкоза
Взрослым от 45 лет рекомендуется повторно сдавать анализ на уровень глюкозы 1 раз в 3 года. Если у вас есть лишний вес – анализ следует сдавать 1 раз в год.
Другие рекомендации
- Перечисленные анализы важно сдавать тогда, когда вы полностью здоровы.
- Если у вас была ОРВИ, то анализ стоит сдать за 2 недели после полного выздоровления.
- Перед прохождением анализов избегать стрессов. Впрочем, если вы живете в хроническом стрессе - то можете смело сдавать анализы.
- Следующие шаги будут зависеть от жалоб.
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