Собрали 8 базовых анализов, которые помогут вовремя обнаружить заболевания и предотвратить их обострение.

Эндокринолог с 10 летним стажем талья Домбровский регулярно рассказывает о гормоны, анализы и правильное употребление витаминов. Информацией об ответственном лечения талья делится на своем Instagram-акаунте.

Недавно врач решила напомнить об анализах, которые стоит задавать каждый год. Это универсальные советы как для мужчин, так и для женщин. Поэтому сохраните этот список на случай очередного прохождения медобследований.

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Во-первых, сообщает dr_dombrovskaya, лучше когда пациент приходит на прием, подает актуальные жалобы, получает предварительный диагноз и список обследований. Во-вторых, после обследования стоит еще раз обратиться к врачу, чтобы получить полноценный вывод.

Это не лекарственное прихоть, а процедура, которая ускорит диагностику

Тем не менее множество пациентов хотят прийти к врачу с пройденными анализами. Чтобы не сдавать лишнего – обратите внимание на эти базовые пункты. ⠀

Какие анализы сдать / Фото Pexels

Общий анализ крови

Благодаря этому анализу происходит первичная диагностика большинства заболеваний. Именно он позволяет оценить общее состояние организма и выявить заболевания (анемия, воспалительные процессы, проблема с кроветворением и т.д.).

Анализ на ферритин

Ферритин – наиболее распространенная форма депонирования железа в организме.

Анализ уровня ферритина в крови поможет выявить количество депонированного железа в организме.

Общий белок в крови

Этот анализ поможет выявить актуальную концентрацию белков в плазме крови.

Общий белок крови является суммарной концентрацией глобулинов и альбумина в сыворотке крови.

Эндокринолог советует считать количество потребленного белка в сутки. С этим поможет любое приложение для подсчета ккал. Взрослым в среднем нужно 1,0-1,3 г/кг текущей веса.

Анализ на тиреотропный гормон или ТТГ

Этот анализ поможет определить функциональное состояние щитовидной железы. Иногда может потребоваться анализ свободных фракций гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина свободного (Т4.)

Какие анализы сдать / Фото Pexels

25-ОН-витамин D

Этот анализ покажет, что с запасами витамина D. К сожалению, его дефицит практически поголовный. Но и прием витамина без предварительной диагностики – не панацея.

Анализ на общий кальций + альбумин

Этот анализ поможет выявить можно давать витамин D в больших дозах. А также нет ли нарушений в обмене кальция.

Витамин В12 общий

Сдача этого анализа важна, поскольку мы получаем недостаточно витамина В12 с пищей.

Глюкоза

Взрослым от 45 лет рекомендуется повторно сдавать анализ на уровень глюкозы 1 раз в 3 года. Если у вас есть лишний вес – анализ следует сдавать 1 раз в год.

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