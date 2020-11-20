Бег – это стиль жизни от которого трудно отказаться после беременности. Однако врачи-гинекологи предупреждают, что не стоит возвращаться к интенсивным тренировкам сразу. Как правильно вернуться к спорту после родов – читайте дальше.

После родов в жизни женщины наступает новый этап жизни, где смещаются приоритеты, меняются привычки и не хватает времени на привычное занятие спортом, сообщает Nogibogi. Часто молодые мамы хотят вернуться к физическим нагрузкам, но опасаются негативных последствий, а информация, которой переполнен Интернет еще больше отдаляет их от тренировок.

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Но все не так страшно, если выбрать рациональный и постепенный подход к восстановлению физических нагрузок.

Когда можно вернуться к бегу

Прежде чем выйти на первую пробежку, важно посетить гинеколога. Организм каждой женщины работает по-разному, поэтому разными являются и показания. Если врач не обнаружил побочных нарушений, можно возвращаться к тренировкам через 6-8 недель после родов. За это время закончатся послеродовые выделения, а организм пройдет полную регенерацию.

Возвращайтесь к бегу постепенно / Фото Unsplash

Женщины, которые рожали через кесарево, должны воздержаться от физической активности хотя бы на три месяца. Восстанавливать тренировки в таком случае можно только после разрешения врача.

Как восстанавливать тренировки

Для начала убавьте темп и уменьшите дистанцию. Впоследствии вы сможете вернуться к обычному режиму. Но не все сразу.

К тому же важно присоединить растяжку и упражнения на укрепление мышц пресса и спины, которые после родов находятся в ослабленном состоянии.

Неприятные ощущения – это нормально

Множество женщин испытывают дискомфорт при первых пробежках. Но большинство из них – лишь следствие неподготовленности организма.

Одышка и горечь во рту

Если вам кажется, что вы пробежали не километр, а целый марафон – не расстраивайтесь. Организм просто не привык к таким нагрузкам. Просто начните медленно переходить на ходьбу, чтобы восстановить пульс и дыхание.

Боль в пояснице

Этот дискомфорт связан с тем, что во время беременности на спину оказывалось давление плода. Через некоторое время организм восстановится, а боль исчезнет.

Непроизвольное мочеиспускание

Мышцы дна таза удерживают мочевой пузырь. После родов эти мышцы могут ослабнуть: органы малого таза опускаются, что приводит к недержанию мочи. Чтобы "прокачать" мышцы тазового дна, женщинам рекомендуют "упражнение Кегеля".

Уделяйте внимание растяжке / Фото Unsplash

Боли в тазовых костях

Во время беременности таз женщины меняется, чтобы роды прошли легче. Тазовые кости расходятся, сильные изменения происходят с лобковым симфизом.

Чрезмерное развитие лобкового симфиза приводит к изменениям в костно-суставной системе организма. Это приобретает вид патологии и таз приносить дискомфорт и боль.

В такой ситуации обязательна консультация врача и дальнейшее лечение. Для профилактики гинекологи рекомендуют обогащенное микроэлементами питание, легкую физическую активность и курс физиотерапевтических процедур. Бег в таком случае стоит отложить до лучших времен.

Боли в суставах

Боль в суставах после родов возникает из-за большой нагрузки или в связи с нехваткой кальция в организме.

Среди типичных рекомендаций: регулярная растяжка и качественный отдых. Чтобы не нанести суставам еще больший вред, бег не рекомендуется.

Что учитывать кормящей грудью

Если вы начали тренировки – не забывайте употреблять больше жидкости. Тренируйтесь только в удовольствие и с умеренной нагрузкой.

Для поддержания груди во время бега кормящей маме, нужно выбрать правильное спортивное белье. Это поможет зафиксировать грудь.

Основным препятствием для физических нагрузок могут стать разрывы, слабые суставы, усталость и плохой сон. Поэтому всегда консультируйтесь с врачом и подходите к тренировке с пониманием, что ваше здоровье всегда важнее, чем пробежка!