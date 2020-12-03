Согласно статистическим данным, в последние годы резко увеличилось количество людей, страдающих от боли в спине. К сожалению, эта проблема является одной из самых распространенных в мире, а неправильно подобранное лечение затягивает течение болезни и может стать причиной снижения работоспособности или инвалидизации.

Около 70% взрослого населения, хотя бы однократно сталкивались с проблемой болевых синдромов. Поэтому сегодня мы поговорим о причинах возникновения боли, охарактеризуем его в соответствии с интенсивностью, ознакомимся с перечнем факторов, которые могут способствовать его возникновению, а также предоставим рекомендации для профилактики и посоветуем методы восстановительного лечения.

Причины и методы устранения боли в спине / Инфографика 24 канала

Наиболее распространенными причинами, что провоцируют боль в спине бывают:

Повреждения мышц, связок и/или сухожилий. Асимметричный развитие мышц спины. Травмы позвоночника и суставов. Искривление позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз). Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков и другие заболевания позвоночника. Остеохондроз. Воспалительные и инфекционные болезни суставов. Радикулит. Болезни внутренних органов и другие.

Интенсивность болевых ощущений

В случае травмы или воспаления мягких тканей, боль в спине может быть ноющей. При этом она не усиливается при движении или изменении положения тела. Если это происходит – боль может свидетельствовать о развитии заболевании позвоночника.

Боль в спине: диагностика / Фото Unsplash

Резкая боль появляется при травмах позвоночника и суставов, протрузиях или грыжах межпозвонковых дисков. Эти патологии также могут сопровождаться уменьшением подвижности позвоночника, онемением конечностей и другими неврологическими симптомами.

Сильная боль в спине, чаще всего в пояснице, может возникать при радикулите. Она сопровождается воспалительным процессом, спазмами и болями в мышцах. При лечении необходимо учитывать, что радикулит – это синдром, развивающийся на фоне других заболеваний позвоночника.

Интересно. Иногда боль в спине может быть прогнозируемым. Ученые выделяют ряд факторов, которые могут стать его причиной.

Перечень факторов, способствующих возникновению боли в спине и вызывают заболевания позвоночника:

тяжелые физические нагрузки или гиподинамия;

избыточный вес;

длительные статические нагрузки ("сидячая" работа);

отсутствие "мышечного корсета";

наследственность – наличие остеохондроза, радикулита или деформирующего артроза у ближайших родственников.

Профилактика и лечение

Самой простой профилактической мерой для снижения риска возникновения боли в спине, как ни странно, является умеренная ежедневная физическая активность. Согласно результатам исследования в журнале Американской кардиологической ассоциации, умеренная физическая активность (например, ходьба) и интенсивные упражнения (бег, езда на велосипеде) приносят примерно одинаковую пользу здоровью.

Прогулка способна уменьшить боль в спине / Фото Unsplash

Поэтому не обязательно покупать абонемент в спортзал. Вполне достаточно провести получасовую прогулку на свежем воздухе после рабочего дня. К тому же пребывание на свежем воздухе в вечернее время, будет полезным не только для спины, но и для всего организма. Следовательно, пешеходные прогулки и походы могут стать идеальным способом, чтобы поддержать себя в отличной форме.

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Многообразие форм выпуска Траумель С / Фото Compendium

Результаты исследований

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различных неврологических заболеваниях,

травмах,

различных видах невралгии,

болевых синдромах, вызванных остеохондрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

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Важно. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство.

Будьте здоровы!